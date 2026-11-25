2026桃園市長選舉，爭取連任的國民黨桃園市長張善政今晚在桃園區造勢，前主席朱立倫、前台大校長管中閔等人到場支持。張善政細數4年施政成果，也直球對決對手抹黑，呼籲支持者出門投票，允諾不會讓「千塘之鄉」變「光電之鄉」。

管中閔笑稱高中時常來桃園，當時追武陵中學的女生也是現在的太太，引起歡呼，但他話鋒一轉，砲轟批評今年選舉風氣敗壞，對手透過話術包裝與漫無邊際的口號「重新創立人設」，從人、事到言論全是編造，簡直如同網路詐騙集團「創造一整個局」。

管中閔強調，市政建設不能只靠口號與人設，面對當前 AI 時代來臨，桃園正處於 AI 供應鏈的關鍵節點，更需要懂工程、懂系統規劃的張善政繼續掌舵。

朱立倫回憶提名張善政過程，強調張沒讓大家失望，施政有目共睹，但目前選情危險，面對民進黨他認知作戰，需要支持者出門投票；國民黨副主席連勝文說，北台灣選情連動，只要桃園贏，新北、台北和基隆就會贏；前桃園縣長吳志揚則稱桃園建設需要理工土木博士出身的張善政規畫執行，帶領桃園超越其他直轄市。

張善政細數過去政績，誓言將桃園從製造業重鎮升級為全球依賴的 AI 科技大城。他也重申連任「絕對不會推一般家戶垃圾袋隨袋徵收」，痛批黃世杰對埤塘光電與觀音 SRF（固體再生燃料）爭議悶不吭聲，選前還反過來收割政績。

張善政強調，他絕不會讓「千塘之鄉」變成「光電之鄉」，也絕對不會讓桃園淪為利益團體砧板上的魚肉，懇請大家支持。