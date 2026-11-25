選舉倒數3天，民進黨屏東縣長候選人周春米今天前往長治鄉等地掃街，喊出縣府公所攜手，共同推進長治建設；國民黨縣長候選人蘇清泉恆春造勢，與同黨籍候選人共同簽署光電5承諾。

尋求連任的周春米今天一早偕綠營屏東隊成員，在屏東市站路口拜票；接著前往長治鄉，與同黨籍長治鄉長候選人邱佳娟合體車掃；下午則轉往林邊鄉，與林邊鄉長鄭慶堂共同車掃。

周春米透過競選總部新聞稿表示，長治緊鄰屏東市，深具發展潛力。縣府近年投入牛稠溪排水治理、德協公托中心及YouBike設站等建設，從治水、托育到交通，一步步回應鄉親生活需求。她期盼邱佳娟當選鄉長，讓年輕人上場，縣府與鄉公所攜手，把長治建設繼續往前推。

周春米表示，邱佳娟形象清新、做事認真，擔任多年鄉民代表，熟悉地方需求，且是扎根長治客家女力，也是最適合帶領長治大步向前的鄉長人選，她並呼籲28日出門投票、給予支持。

蘇清泉上午在小琉球三隆宮廟口開講，下午於枋寮鄉車掃，晚上則在恆春鎮舉辦團結造勢晚會，與同黨籍恆春鎮長候選人盧玟欣、縣議員候選人張榮志同台，共同簽下「守護屏東光電5大承諾」，並呼籲對手周春米出面回應、一起簽署。

蘇清泉透過競總表示，近期台灣各地熱議水庫設置光電板，民眾擔心飲用水安全與環境生態遭到破壞，恆春鄉親也處於焦慮之中；往墾丁必經的屏鵝公路沿線景觀，遭大片光電板破壞；內埔老埤農場717公頃良田，面臨開發光電場危機；到去年颱風丹娜絲摧毀佳冬外海光電浮台，在在衝擊屏東農漁生計與觀光命脈。

蘇清泉表示，「光電5大承諾」包含牡丹水庫永不設光電板，守護屏南民生飲用水安全；老埤農場拒建大面積光電，堅持農地農用；屏鵝公路光電全面體檢復原；離岸海上光電撤出屏東海域；最後是加速核三重啟。發展綠能不能建立在犧牲鄉親健康、破壞良田與摧毀美麗家園之上。