投票倒數三天，苗栗縣長候選人陳品安把握選前關鍵時刻，持續掃街拜票爭取支持，今晚在竹南舉行「女力團結之夜」，前總統蔡英文、副總統蕭美琴等多位民進黨女性要角均到場站台，現場高喊「陳品安凍蒜」共同展現女力團結氣勢。

今晚「女力團結之夜」由前總統蔡英文、副總統蕭美琴領軍，競選總部主委葉菊蘭、內政部長劉世芳、衛福部政務次長林靜儀、立法委員邱議瑩、郭昱晴等重量級女性政治人物出席，跨世代、跨領域力挺陳品安，並與苗栗市長候選人林月琴、卓蘭鎮長候選人陳春暖，共同展現專業女力團隊的團結氣勢。

針對新北市選戰昨傳出涉及女性的詆毀言論爭議，陳品安隔空為新北市長候選人蘇巧慧加油打氣，她認為選舉競爭應回歸政策與能力，不應以性別或生理特徵作為攻擊手段，服務社會、承擔公共責任，從來不該受到性別限制。

「拚一次改變！」陳品安強調，將以行動展現女性參與公共事務的力量，為苗栗政治帶來更多貼心與溫暖。

副總統蕭美琴表示，苗栗是艱困選區，在今晚寒風雨夜裡，這股溫暖堅定支持的力量，更顯珍貴。她肯定陳品安為弱勢族群、為地方發展的努力，也強調賴總統為均衡台灣發展，包括苗栗，所提出的大矽谷計劃重要方針。

蕭美琴表示，苗栗從未政黨輪替過，需要改變創造新的機會，陳品安就是翻轉苗栗的重要執行者，能帶領苗栗前行那一位。現場她也送陳品安2件小禮物，一件是她在花蓮服務期間，最喜愛的電磁炮超人公仔，要讓滿滿的電力，給陳品安最大的力量；第二件禮品，是喵力人的戰貓T恤，要讓公民力量與陳品安一起戰下去。

前總統蔡英文則表示，苗栗真的需要改變，在場台上許多女性，在各個位置，都在做一件事，從事公共事務、承擔社會責任，她們紛紛走進政治，社會也讓更多女性承擔責任。

陳品安從律師到議員，也是兩個孩子的媽媽。蔡英文認為女性從事政治，有很大的意義，也讓女性意見參與到國家重大政策；她肯定陳品安所提出的65歲以上長者健保免費及假牙補助政策，因為照顧家庭這不只是女性的責任，國家也有責任。

最後三天，拜託大家一起支持陳品安，不要放鬆繼續拉票，放心將苗栗交給陳品安她最後高呼大家一起幫台灣加油，11月28日出門投票，支持陳品安當縣長。

蕭美琴送陳品安喵力人的戰貓T恤，要讓公民力量與陳品安一起戰下去。圖／陳品安競選總部提供