民進黨高雄市長候選人賴瑞隆標榜擁有10年市府經歷，對手柯志恩競辦今曝他任觀光局主秘時遭同黨議員轟「沒貢獻、占缺」，10年經驗是在吹噓。賴瑞隆競總反問柯志恩，身為高雄市黨部主委，對涉嫌境外介選遭偵辦的黨籍前議員及他參選的胞妹，妳的態度是什麼？並批柯辦連發兩篇新聞稿，扯東扯西、轉移焦點，偏偏對這些提問隻字未答。

柯辦今天引述「自立晚報」報導，當年高雄燈會遭議員批評，現任高雄市議長、時任民進黨籍市議員康裕成點名觀光局主秘賴瑞隆「經常出國，不是日本就是大陸」，並質問「他對觀光局做出了什麼貢獻？為什麼這樣的人可以占主秘的缺？」

柯辦表示，當年提出質疑的是民進黨自家議員，如今賴瑞隆把市府資歷當作競選賣點，應說明任內究竟做了哪些事。

柯辦再引用2011年9月8日報導，前市長陳菊前往歐洲考察6、7天，全國性大報竟無一家刊載，時任新聞局長賴瑞隆也被點名未做好公關，報導更指，新聞局長不洽輿情，引發府會關係緊張。

柯辦說，賴瑞隆唯一拿出來的政績只有「黃色小鴨」，但黃色小鴨為當年副市長李永得與廣大基層公務員共同努力的成果，絕非賴瑞隆一人的功勞。此外，賴擔任觀光局主秘期間曾到對岸參加海峽論壇，向時任中共政協主席賈慶林當面建議「高雄直飛北京」，夫妻財產申報存款曾有98%為人民幣，抗中保台根本是「說一套、做一套」。

對此，賴瑞隆競辦批評柯志恩團隊抹黑，競總指出，賴瑞隆問柯志恩的問題很簡單，「妳與被指涉與疑似境外介選案有關聯的民眾黨議員候選人合體直播、合掛看板，對看板經費來源知不知情？」、「對詐領助理費判刑定讞、另因涉嫌境外介選遭偵辦的黨籍前議員，以及代兄出征的胞妹，妳的態度是什麼？」

競總指出，國民黨惡修財劃法，最初的「台北首都加3%」，就是柯志恩擔任國民黨智庫執行長時提出的。兩年來，柯志恩始終沒正面回答為何配合傷害高雄。當初被問到能否向黨團爭取，也只回「傅崐萁哪裡是我可以講的」。

競總表示，光是今年捷運補助就少了103億元，問她四年前參選市長至今，在立法院為高雄爭取過什麼建設或預算？國民黨在立院刪凍中央總預算，柯志恩為何支持？這些問題答不出來，還倉促拋出演唱會差別購票政見，引發歌迷反彈。

競總指出，這次只問柯志恩一句，合掛看板誰出錢，妳知不知情？案件當然由檢方偵辦，但是柯志恩自己知道什麼，只有她能回答。這也是高雄人對一位市長候選人最基本的誠信要求。連這一題都要問A答B，跟傅崐萁、翁曉玲有什麼不一樣？