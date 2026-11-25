高雄市長選戰進入最後倒數，藍綠陣營把握選前最後衝刺機會，今天晚間兩邊陣營分別展開大型車隊掃街行動。國民黨高雄市長候選人柯志恩由台東縣長饒慶鈴陪同，前往苓雅區車隊掃街；民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則邀請台南市長黃偉哲南下助陣，晚間在左營區展開車隊掃街，藍綠分頭出擊，向沿途民眾拜票，爭取選民支持。

柯志恩今天一早從鳳山區鳳農市場、工協市場展開拜票行程，下午轉往岡山區掃街，晚間再由饒慶鈴陪同前往苓雅區進行大型車隊掃街。饒慶鈴跨縣市南下助陣，陪同柯志恩深入地方街區，向沿途民眾揮手致意、拜託支持，展現藍營跨縣市串聯輔選的氣勢。柯志恩表示，選戰進入最後階段，團隊將針對人口聚集較多的地區，加強掃街及與民眾互動，把握最後時間爭取支持。

另一邊，賴瑞隆晚間則由台南市長黃偉哲陪同，前進左營區展開車隊掃街。賴瑞隆上午從林園早市出發，下午返回小港區進行車隊掃街，晚間再轉往左營，透過跨區車隊行動持續向市民拜票。黃偉哲特地南下高雄陪同掃街，與賴瑞隆並肩向沿途民眾揮手致意，展現南高兩地政治人物相互支持的情誼。賴瑞隆表示，感謝一路以來市民的鼓勵與支持，選戰最後三天將全力以赴，希望與市民攜手讓高雄更好。

高雄市長選戰進入最後關鍵時刻，兩名候選人從早上市場拜票、白天車隊掃街，一路延續到晚間大型車掃，分別邀請外縣市首長助陣，把握最後機會向選民請託，為選戰最後階段拉開衝刺序幕。

國民黨高雄市長候選人柯志恩晚間由台東縣長饒慶鈴陪同，前往苓雅區車隊掃街，展開最後衝刺。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆邀請台南市長黃偉哲南下助陣，晚間在左營區展開車隊掃街，藍綠分頭出擊，向沿途民眾拜票，爭取選民支持。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆邀請台南市長黃偉哲南下助陣，晚間在左營區展開車隊掃街，藍綠分頭出擊，向沿途民眾拜票，爭取選民支持。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩晚間由台東縣長饒慶鈴陪同，前往苓雅區車隊掃街，展開最後衝刺。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩晚間由台東縣長饒慶鈴陪同，前往苓雅區車隊掃街，展開最後衝刺。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆邀請台南市長黃偉哲南下助陣，晚間在左營區展開車隊掃街，藍綠分頭出擊，向沿途民眾拜票，爭取選民支持。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆邀請台南市長黃偉哲南下助陣，晚間在左營區展開車隊掃街，藍綠分頭出擊，向沿途民眾拜票，爭取選民支持。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩晚間由台東縣長饒慶鈴陪同，前往苓雅區車隊掃街，展開最後衝刺。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩晚間由台東縣長饒慶鈴陪同，前往苓雅區車隊掃街，展開最後衝刺。記者劉學聖／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩晚間由台東縣長饒慶鈴陪同，前往苓雅區車隊掃街，展開最後衝刺。記者劉學聖／攝影