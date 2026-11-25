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李四川、侯友宜合體湳雅夜市拜票 支持者喊「凍蒜」持奶昔包求簽名
新北市長候選人李四川今晚與新北市長侯友宜前往板橋湳雅夜市掃街，許多年輕人聞訊專程帶著奶昔大哥雲朵包前來簽名，現場宛如粉絲見面會，還有許多鄉親高喊「凍蒜」、「新北要接棒，侯李好市長」，氣氛相當熱烈。
李四川今晚與侯友宜、新北市議員林國春、曾煥嘉及議員候選人鄧凱勛、周韋翰一同走進板橋湳雅夜市，夜市主委游清富全程陪同。有粉絲下午才在樹林跟隨車隊掃街，得知李四川晚間會來湳雅夜市，特地搭乘公車趕到板橋，只為請李四川在奶昔大哥雲朵包上簽名，也有熱情粉絲一見李四川就送上擁抱。
李四川與侯友宜沿途向攤商及用餐民眾問候拜票、發放飄帶，不少攤商主動要求合照，還有人一拿到飄帶就迫不及待綁在身上，也有許多年輕父母帶著孩子一起合照，現場不時響起「凍蒜」聲，氣氛熱鬧。
李四川表示，板橋是牽動新北整體發展的核心樞紐，未來將接棒侯友宜市長，全力推動泰板輕軌，強化板橋聯外交通動脈，並結合過去興建台北小巨蛋以及推動台北大巨蛋完工的實務經驗，將板橋第二運動場升級為兼具國際賽事、大型演唱會及多元展演功能的新北小巨蛋，打造板橋文化體育新地標；此外，也將加速推進板橋醫療園區，深化板橋、土城及中和的醫療分工，建構優質的大板橋醫療生活圈。
李四川也期盼，延續新北多年來累積的建設成果，讓已經啟動的建設如期如質完工、正在推動的政策加速落實，以務實的市政經驗，持續為新北市民打造更便利、更宜居的生活環境。
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