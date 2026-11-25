行政院長卓榮泰今晚到台中市出席民進黨台中市長候選人何欣純「團結之夜」造勢晚會站台，呼籲讓何欣純當選市長，並期盼市議員席次「全壘打」，「就不用跟我一樣」，讓市長施政更順暢、減輕負擔。

卓榮泰說，拜託大家，這兩三天千萬要把洋流這股熱度記在心裡，記住當時的感動，將感動化為行動，將行動化為選票，把所有選票集中起來。

卓榮泰指出，對他而言，台中的選舉有三個意義。第一，要有有效率、不做秀、認真的市長，才能改變過去的狀況。他提到，去年10月非洲豬瘟爆發時，光是15天禁宰就造成產業損失21億元、上下游整體損失達83億元；若未能守住防線，全台養豬產業損失恐高達2000億元。他第一時間與農業部趕赴台中，卻發現缺乏確實資料，連時間、數量及需加強查驗的牧場與地點都難以掌握，質疑過去8年有多少問題因此被耽誤。

第二，需要能與中央密切配合的市長，接棒打造中部的精密智慧新核心。卓榮泰表示，台中擁有傳統精密製造基礎，中央已將台中列為中部精密智慧新核心；何欣純也提出未來要在台中設立產業製造創新中心，以及機器人、無人載具智慧製造中心，這需要中央大力協助與地方有效承接，若中央有計畫而地方接不住，將是極大的缺點。他指出，台中目前已有相當成熟的無人機研發產業，未來台灣製造的機器人除了「台南人」，也會有「台中人」，無人機也不會只在嘉義，台中同樣會發展。

第三，要選擇了解地方與產業、貼近人民，且能兼顧長輩、幼兒與青年的市長。卓榮泰說，何欣純經常深入中小企業廠房，與業者和員工討論產業問題，是兼具產業理解與基層溫度的合適人選。

卓榮泰也提到，若何欣純未能當選市長，台中將失去一位立法院副院長，難道要把立法院副院長讓給別人？更直言「更可怕的是，誰要來當立法院副院長」，台下民眾隨即大聲回應「傅崐萁」。

針對交通建設，卓榮泰表示，目前正推動桃園機場新跑道與新航廈開發，並擴建小港機場新航廈；何欣純曾詢問台中該怎麼辦，他回應將重新檢討、研究與調整，以「南北雙空港、台中大機場」為方向，持續推動台中機場升級煥然一新。