南投縣長選戰進入倒數3天，民進黨候選人温世政今晚回防草屯舉辦感恩音樂晚會，總統賴清德、行政院長卓榮泰南下助陣。賴清德接連點名南投3任國民黨縣長，從前縣長李朝卿涉貪、林明溱安排兒子任職，到批評現任縣長許淑華執政4年讓南投停滯，呼籲選民給民進黨及温世政一次機會；卓榮泰則與温世政同台合唱「堅持」，為選前造勢增添話題。

温世政今晚在草屯鎮惠德宮舉辦「Team Taiwan希望之夜」感恩音樂會，邀請資深歌手楊烈、金曲歌后張秀卿等人輪番登台演出，吸引大批支持者到場。卓榮泰與温世政同台合唱「堅持」，透過歌聲與現場支持者互動，炒熱晚會氣氛。

賴清德致詞時，將矛頭指向國民黨在南投的執政紀錄。他表示，南投鄉親過去已經給國民黨很多次機會，前縣長李朝卿原本應該負責921地震災後重建，沒想到卻涉及貪汙，遭判刑656年，是全世界貪汙判刑刑期最長的人；南投人後來仍給國民黨機會，林明溱擔任縣長期間，卻安排親生兒子擔任縣長室秘書，月領8萬元薪水，對不起南投鄉親，也因此在立委補選中未能當選。

賴清德接著把批評焦點轉向現任縣長許淑華。他說，雖然沒有聽說許淑華牽涉司法案件，但南投過去4年發展停頓，當其他縣市都在進步，南投停頓就是退步。他呼籲南投鄉親，過去已經給國民黨很多次機會，這次應該給民進黨、給温世政一次機會，讓温世政為南投打拚。

賴清德自10月底以來密集到南投縣為温世政站台，卓榮泰也親自南下助陣，展現中央對南投選戰的重視。温世政表示，總統與行政院長選前密集到南投，代表中央重視南投建設與發展，最後階段將持續透過車隊掃街及徒步拜票爭取支持。

行政院長卓榮泰今晚與民進黨南投縣長候選人温世政同台合唱「堅持」，炒熱造勢氣氛。記者賴香珊／攝影