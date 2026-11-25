選戰進入最後倒數，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方展開密集車隊掃街，昨深入北埔、峨眉、寶山及家鄉竹東。鄭朝方表示，未來將把竹北4年治理經驗帶到全縣，透過公共建設及生活環境改善，實現山城、客庄及沿海13鄉鎮市共好願景。

鄭朝方昨率領車隊深入北埔、峨眉、寶山，並回到自己成長的家鄉竹東，向鄉親喊出「朝方回來了！」沿途不少民眾走出家門揮手致意，更有人高舉「我們不想失去你」、「除了你還能愛誰」等自製看板加油打氣。接下來車隊也將持續深入新埔、關西、橫山、芎林、新豐及湖口工業區，爭取各鄉鎮民眾支持。

鄭朝方表示，這次選舉走遍新竹縣各鄉鎮，從街頭巷尾的熱情招呼，到民眾自發製作看板應援，都讓他感受到鄉親對地方發展的期待，也看見不同鄉鎮民眾對家鄉改變的渴望。

鄭朝方分享，這次選舉也遇見不少曾在海外求學、工作的竹縣青年，特地返鄉準備投票。這些年輕人曾在國外看見令人嚮往的城市風景、公共建設與生活品質，如今回到台灣，發現過去在海外看見的美好城市樣貌，竟然也能在竹北實現，更期待自己從小成長的家鄉，有朝一日也能迎來這樣的改變。

除了返鄉青年加入應援，鄭朝方也觀察到不同世代間的交流，不少年輕人主動向家中長輩分享竹北4年來的改變，甚至直接告訴阿公、阿婆「這一次要投給朝方！」他認為，年輕人對家鄉的關心，以及不同世代對地方治理與未來發展的討論，都是這次選舉中令他印象深刻的畫面。

鄭朝方表示，4年來在竹北累積的治理經驗，讓他對新竹縣未來有更具體的想像，無論是山城、客庄或沿海鄉鎮，都希望透過公共建設與生活環境改善，讓竹北的改變延伸至其他鄉鎮，實現全縣13鄉鎮市共好的願景。

鄭朝方也預告，選前之夜前夕，車隊明天將再度回到竹北，分別於下午3時在竹北市西區、晚間6時在竹北市東區展開車隊掃街，向一路相挺的竹北市民致意並催票，邀請鄉親在沿線加油點為車隊加油打氣，詳細資訊可至鄭朝方臉書查詢。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方展開密集車隊掃街，深入各鄉鎮向民眾請託，沿途有支持者揮手及高舉自製看板加油打氣。圖／鄭朝方競選辦公室提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方展開密集車隊掃街，深入各鄉鎮向民眾請託，沿途有支持者揮手及高舉自製看板加油打氣。圖／鄭朝方競選辦公室提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方展開密集車隊掃街，深入各鄉鎮向民眾請託，沿途有支持者揮手及高舉自製看板加油打氣。圖／鄭朝方競選辦公室提供