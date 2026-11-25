桃園市長選戰倒數3天，民進黨桃園市長候選人黃世杰今天下午和副總統蕭美琴到南崁五福宮參香祈福。繼上周出席「毛派大團杰」寵物政策發表會後，蕭美琴不到1周再度來桃園，也是近期第5度赴桃園力挺黃世杰。她以「企鵝不怕冷」比喻，喊話每一隻小企鵝「出來投票就會贏」。

蕭美琴與黃世杰在五福宮主委邱進賢、榮譽主委陳宗賢、常務監事邱奕懋等廟方代表陪同下，於主殿依循傳統三獻禮儀式參拜，祈求國泰民安、風調雨順。

蕭美琴表示，黃世杰長期在桃園生活、深耕地方，對桃園有強烈使命感，這份使命感與熱情，加上他對政策掌握的深度與廣度，以及勇於面對桃園問題、提出解方，以行動力解決市民面臨的各項疑難雜症，都展現對這座城市的用心，值得大家以實際行動給予支持。

蕭美琴也說「企鵝不怕冷」，企鵝即使身處寒冷的地方，也能透過彼此凝聚帶來溫暖。她期盼集合每一隻小企鵝的力量，在選戰最後階段展現團結。

黃世杰表示，南崁五福宮主祀玄壇元帥，創建至今已有300多年歷史，不僅是桃園市定古蹟，更是上南崁地區重要信仰中心，長年在安定民心、造福鄉里方面扮演重要角色，他也感謝主委邱進賢及廟方團隊對地方的付出與貢獻。

黃世杰指出，感謝中央對桃園的重視與支持，未來將加深、加速中央與地方合作，讓桃園建設更到位、發展更順遂。針對蘆竹發展，無論是串接雙北的交通路網、年輕家庭重視的托育服務，或整體產業布局，都必須進一步升級。