選戰倒數，高雄市長陳其邁今晚到嘉義縣朴子市陪同民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘車隊掃街；他強調蔡易餘是台大律師、問政靈活，是接任嘉義縣長翁章梁最好人選。

陳其邁今晚一抵達蔡易餘與民進黨朴子市長候選人王如經朴子聯合競選總部，就受到群眾熱情包圍；陳其邁接受媒體聯訪表示，蔡易餘在立法院的表現大家都有目共睹，是靈活的胖子，在國會因為有政黨攻防，甚至有激烈的衝突，蔡易餘都身先士卒，站在第一線，守護台灣的憲政秩序和爭取嘉義建設。

陳其邁說，蔡易餘是台大畢業的執業律師，對法律規定都非常清楚，問政非常靈活，在國會衝突時要把蔡易餘抓住也很困難，蔡易餘是接任縣長翁章梁最好的人選。

陳其邁指出，嘉義、台南、高雄和屏東現在是大南方新矽谷，尤其台積電還要持續在嘉義加碼投資，需要一個熟悉產業的人，能夠和中央合作，同時能加速嘉義縣轉型力道的人，相信這個不二人選一定是蔡易餘。

陳其邁說，蔡易餘最大的缺點就是過重，蔡易餘選上縣長後，他一定嚴格監督蔡易餘減重，並要求蔡易餘要把嘉義縣山區的步道全走遍。

由於王如經近期接連遭受黑函攻擊，陳其邁在車隊出發前，特別致贈「正直正派」、「邪不勝正」等墨寶，表達對王如經的支持。

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡，今天白天繼續掃街行程，爭取縣民支持，並在臉書貼文提出「守護嘉園」四大警消升級政策，包括「合理待遇、人力彈性、夜間勤務保障及專業回歸專業」。

吳品叡主張警消辛苦付出要獲得應有的回報；改善勤務調度，落實合理休息；凌晨0時至上午6時，每小時補貼新台幣100元，全時段最高600元，依實際勤務核實發放；讓警察專心治安與交通、消防專心救災與救護，行政協辦回歸權責局處。