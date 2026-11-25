距離2026九合一地方選舉投票日僅剩最後3天，選戰進入白熱化階段。蔡英文前總統今天下午現身台中豐原，陪同民進黨台中市長候選人何欣純展開「台中第①大車掃」豐原場，這也是蔡英文此次大選在全台唯一的車隊掃街行程。儘管現場飄起細雨，仍吸引大批民眾夾道歡迎，高喊「凍蒜」，氣氛相當熱烈。

過去曾設籍並定居於豐原的蔡英文，將豐原視為「第二故鄉」。車隊下午從豐原慈濟宮出發，沿途特別經過她過去居住的「德川家康」社區，蔡英文也親切地向老鄰居與鄉親揮手致意。

面對熱情的台中支持者，蔡英文笑稱自己過去住在豐原時，一直覺得這裡純樸又安靜，沒想到今天看到鄉親展現出如此高昂的熱情。她隨即以「實實」為口號向群眾喊話，強調選舉不能只是在現場喊一喊而已，更要「實實在在」出力催票，拜託在場每一個人至少要幫忙拉10票以上，並幽默請攝影師拍下現場畫面，笑說「豐原媽都在看，大家不能說謊話」。

蔡英文前總統陪同民進黨台中市長候選人何欣純前往豐原進行車隊掃街，民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影

蔡英文前總統陪同民進黨台中市長候選人何欣純前往豐原進行車隊掃街，民眾高舉蔡英文肖像迎接。記者黃仲裕／攝影