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蔡英文重返「第二故鄉」豐原陪何欣純車掃 籲支持者每人拉10票
距離2026九合一地方選舉投票日僅剩最後3天，選戰進入白熱化階段。蔡英文前總統今天下午現身台中豐原，陪同民進黨台中市長候選人何欣純展開「台中第①大車掃」豐原場，這也是蔡英文此次大選在全台唯一的車隊掃街行程。儘管現場飄起細雨，仍吸引大批民眾夾道歡迎，高喊「凍蒜」，氣氛相當熱烈。
過去曾設籍並定居於豐原的蔡英文，將豐原視為「第二故鄉」。車隊下午從豐原慈濟宮出發，沿途特別經過她過去居住的「德川家康」社區，蔡英文也親切地向老鄰居與鄉親揮手致意。
面對熱情的台中支持者，蔡英文笑稱自己過去住在豐原時，一直覺得這裡純樸又安靜，沒想到今天看到鄉親展現出如此高昂的熱情。她隨即以「實實」為口號向群眾喊話，強調選舉不能只是在現場喊一喊而已，更要「實實在在」出力催票，拜託在場每一個人至少要幫忙拉10票以上，並幽默請攝影師拍下現場畫面，笑說「豐原媽都在看，大家不能說謊話」。
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