國民黨台南市長候選人謝龍介日來強打當選將拆除烏山頭水庫光電板、兌現每位市民發放2萬元承諾引發話題，今下午在善化掃街再度重申，若當選未能兌現，將辭職向鄉親謝罪

謝龍介今下午陪同國民黨市議員候選人李佳蓉、無黨籍市議員候選人郭如芳前往善化車隊掃街，並先至慶安宮參拜。沿路不少鄉親向謝龍介揮手打招呼送暖。謝龍介也預告明天晚上是選前之夜大造勢，造勢活動結束後，晚間8點左右會有團結大遊行，歡迎鄉親一起加入遊行行列。

謝龍介近日強打當選將拆除烏山頭水庫光電板、兌現每位市民發放2萬元，若跳票將辭職，謝今也在善化慶安宮媽祖面前發誓，重申上任1年內若未拆除烏山頭水庫光電板，或未兌現每位市民發放兩萬元的承諾，就辭職向鄉親謝罪。

謝龍介表示，去年丹娜絲颱風後，烏山頭水庫光電設置問題受到關注，他已四度親赴水庫了解拆除方式。他質疑業者合法性及背後是否涉及官商勾結，強調上任後一定追查，依法拆除光電板，守護市民用水安全。

謝龍介指出，行政院長卓榮泰日前強調，翡翠水庫過去、現在沒有光電板，未來也不會設置；台南185萬市民同樣值得被保護。他批評，對手主張等到2032年合約到期，無法回應鄉親疑慮。

針對對手喊話讓他領不到選舉補助款，謝龍介也表示，補助款將全數捐出，作為檢舉黑金犯罪、官商勾結的獎金。

謝龍介指出，若中央未發放2萬元，他上任後將提案送市議會，推動由市府發給每位市民，並承諾一年內未兌現，同樣辭職負責。