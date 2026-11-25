再過3天投票，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今把握最後時刻，前往員山、冬山、礁溪與鄉長、縣議員候選人車掃及徒步拜票，全力拉抬「宜蘭隊」候選人聲勢，路途中有民眾比讚加油、放鞭炮或送上蔥蒜，預祝宜蘭隊高票當選。

林國漳今攜手員山鄉長候選人李筱婷、議員候選人李姿婷自大三鬮慈惠寺出發，在員山展開車掃。面對對手接連而來抹黑，林國漳受訪時再度重申，選戰進入倒數3天，對手陣營接力發動「連連看」負面攻勢，抹黑他的合法投資，從抹黑影片、布條到看板鋪天蓋地而來，團隊將委由律師提告，相信宜蘭鄉親的智慧。

今天低溫只有18度左右、寒風刺骨，支持者沿路踴躍比讚、打氣，讓林國漳和團隊溫暖起來；員山鄉親展現熱情放鞭炮煙火，更有民眾遞上代表「蔥滿勝算」祝福意味的青蔥，預祝三人高票當選。

林國漳下午前往冬山鄉，與冬山鄉長候選人陳鏗芳、議員候選人林峻輔進行車掃，晚間和礁溪鄉長候選人吳亞蓁、議員候選人李淑芬自礁溪國中出發進行徒步掃街，最後階段拉抬12鄉鎮市長、民代候選人聲勢，力拼宜蘭隊全壘打，未來縣市鄉鎮一同打拼建設宜蘭。