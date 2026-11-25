距離11月28日地方選舉投票日僅剩最後3天，民進黨立法委員王義川今天下午親自前往新北市板橋區，陪同當地2號市議員候選人山田摩衣展開車隊掃街拜票。在車隊尚未出發前，山田摩衣服務處便已湧入大批守候多時的支持者，現場氣氛相當熱烈，甚至吸引遠從美國及泰國專程返台的僑胞到場支持並爭相合影，使原訂下午2時準時啟動的車掃行程因此延後約10分鐘才正式出發。

針對此次輔選行程，王義川在現場表達對山田摩衣選情的高度關切。王義川指出，民意代表首次挑戰連任本就面臨諸多考驗，加上山田摩衣在此次選戰過程中，持續受到外界流傳「可以分票」等耳語困擾，導致目前整體選情相當告急。王義川向板橋選民公開喊話，呼籲支持者發揮過去「搶救王義川」的團結精神，集中選票搶救認真問政的山田摩衣，讓她得以順利連任並繼續留在新北市議會為民服務。

在車隊行經板橋主要街道的過程中，沿途也展現基層選戰的熱絡氛圍。隨著投票日逼近，許多板橋區里長候選人皆把握最後衝刺時間在街頭徒步拜票，王義川與山田摩衣的車隊在途中便巧遇多位里長候選人，雙方不僅熱情揮手致意、互相祝福高票當選，更有里長候選人在看見車隊經過時，立即拿起手機穿越馬路與兩人同框合影，成為掃街行程中的趣味插曲。

此外，在出發前與王義川完成合影的海外僑胞也展現高度熱情，其中自泰國返台的僑胞在合照後，更當面邀請王義川未來有機會前往泰國參訪交流。這股來自海內外支持者與地方基層候選人的互動熱潮，反映出王義川在當地的群眾魅力，也為山田摩衣在選戰最後階段的輔選氣勢增添不少話題。

車隊掃街行程平安結束後，王義川隨即陪同山田摩衣前往板橋深丘福德宮參拜，向福德正神祈求選戰最後衝刺階段的各項行程皆能平安順利，並祈願山田摩衣順利連任成功。王義川在行程尾聲再度肯定山田摩衣過去四年來的問政與地方服務表現，呼籲板橋鄉親在最後關鍵時刻以實際行動支持2號山田摩衣，延續其在議會的服務機會。

立委王義川今天下午親自前往新北市板橋區，陪同2號市議員候選人山田摩衣展開車隊掃街拜票。圖／山田摩衣團隊提供