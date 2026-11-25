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徐欣瑩絕食第6天！胞弟代出征 鄭麗文合體吳旭智竹北催票
選戰倒數3天，國民黨主席鄭麗文今天下午前往新竹縣竹北市，陪同新竹縣長候選人徐欣瑩胞弟徐世勳、竹北市長候選人吳旭智車隊掃街。由於徐欣瑩仍在醫院絕食抗議，由胞弟代為出征，鄭麗文喊出「縣市同心、大新竹共好」，呼籲鄉親集中選票力挺。
鄭麗文、徐世勳及吳旭智今天合體展開車隊拜票行程，沿途向鄉親揮手請託，提出「縣市治理無縫接軌」的共同願景，不少民眾沿途揮手致意、高喊「凍蒜」，也有支持者比出「1」與「2」的手勢，為兩名候選人加油打氣。
鄭麗文表示，大新竹地區是台灣科技產業的心臟，面對快速成長的人口及城市轉型需求，需要具備專業能力、跨領域視野且真正了解地方需求的領導者。徐欣瑩擁有豐富的地方與中央歷練，執行力有目共睹；吳旭智則具備理工及科技專業背景，長期深耕地方、傾聽民意。
鄭麗文呼籲鄉親集中選票，力挺2號徐欣瑩及1號吳旭智，讓新竹縣政府與竹北市公所攜手合作，發揮「一加一大於二」的治理效能。
徐欣瑩絕食抗議進入第6天，今天仍在醫院，由胞弟徐世勳代表參與車掃。徐世勳表示，姊姊對鄉親的承諾始終如一，今天與吳旭智並肩作戰，象徵縣市合作沒有距離，懇請鄉親將選票投給務實肯幹的團隊。
吳旭智則感謝鄭麗文全力相挺，以及徐欣瑩團隊並肩同行，沿途看到許多鄉親比出候選人號次手勢，讓他倍感溫暖。他強調，「選舉是一時的，建設是長久的」，自己已做好萬全準備，呼籲選民投票日踴躍出門投票，支持徐欣瑩及吳旭智，共同推動大新竹發展。
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