選戰倒數3天，國民黨主席鄭麗文今天下午前往新竹縣竹北市，陪同新竹縣長候選人徐欣瑩胞弟徐世勳、竹北市長候選人吳旭智車隊掃街。由於徐欣瑩仍在醫院絕食抗議，由胞弟代為出征，鄭麗文喊出「縣市同心、大新竹共好」，呼籲鄉親集中選票力挺。

鄭麗文、徐世勳及吳旭智今天合體展開車隊拜票行程，沿途向鄉親揮手請託，提出「縣市治理無縫接軌」的共同願景，不少民眾沿途揮手致意、高喊「凍蒜」，也有支持者比出「1」與「2」的手勢，為兩名候選人加油打氣。

鄭麗文表示，大新竹地區是台灣科技產業的心臟，面對快速成長的人口及城市轉型需求，需要具備專業能力、跨領域視野且真正了解地方需求的領導者。徐欣瑩擁有豐富的地方與中央歷練，執行力有目共睹；吳旭智則具備理工及科技專業背景，長期深耕地方、傾聽民意。

鄭麗文呼籲鄉親集中選票，力挺2號徐欣瑩及1號吳旭智，讓新竹縣政府與竹北市公所攜手合作，發揮「一加一大於二」的治理效能。

徐欣瑩絕食抗議進入第6天，今天仍在醫院，由胞弟徐世勳代表參與車掃。徐世勳表示，姊姊對鄉親的承諾始終如一，今天與吳旭智並肩作戰，象徵縣市合作沒有距離，懇請鄉親將選票投給務實肯幹的團隊。

吳旭智則感謝鄭麗文全力相挺，以及徐欣瑩團隊並肩同行，沿途看到許多鄉親比出候選人號次手勢，讓他倍感溫暖。他強調，「選舉是一時的，建設是長久的」，自己已做好萬全準備，呼籲選民投票日踴躍出門投票，支持徐欣瑩及吳旭智，共同推動大新竹發展。

國民黨主席鄭麗文（中）今天陪同新竹縣長候選人徐欣瑩胞弟徐世勳及竹北市長候選人吳旭智車隊掃街，喊出「縣市同心、大新竹共好」，呼籲鄉親力挺。記者黃羿馨／攝影