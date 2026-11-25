花蓮縣選委會因選舉公報內容有誤，近日才重新印製第一選區縣議員部分並分送，更正版今天又遭民眾黨抗議，指提名的15號候選人蔡翼陽遭漏列；選委會表示，僅重印錯誤頁面，並非全部重印，將透過地方媒體及官方網站公告，讓選民了解。

花蓮市縣議員第一選區（花蓮市）共15名候選人，日前有候選人反映政見內容有錯字，縣選委會重印分送；不過，民眾黨縣黨部主委張天民今天到選委會抗議，重印的一頁公報只列14人，質疑「漏列」第15號、黨提名的蔡翼陽。

張天民說，選舉公報既然重新印製，應要確認提供完整資料，選舉只剩倒數幾天，候選人資訊不應該有落差。

蔡翼陽表示，未更正前他的資料就沒有與其它14人在同一張，有民眾反映找不到他的資訊，更正版也是這樣，因只剩3天就要投票，若重印時間上可能來不及，希望選委會至少能夠發布新聞或以官方網站公告，讓選民知道第一選區有15位縣議員候選人。

花蓮縣選委會表示，選舉公報採合併編印，第一選區15名候選人依號次接續編排在第3到第5頁，其中第3頁是1到6號，第4頁是7到14號，第5頁則刊載第15號及其它選區候選人，右下角均有頁碼標示方向民眾辨識。

這次選舉公報編印方式說明不足，造成候選人及選民有疑慮，選委會致歉，未來將加強選舉公報編印方式說明及校對作業，以維護選舉之公平、公正及選舉資訊的正確性。