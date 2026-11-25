國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第6天，76歲國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科今天再偕夫人甘秀美前往竹東鎮車隊掃街，代替徐欣瑩向鄉親拜票。楊文科透露，連日來不斷勸說徐欣瑩停止絕食，並感慨現在是國民黨最艱困的時刻，越是困難，越要團結一心。

選戰進入最後倒數3天，楊文科昨天冒雨深入湖口鄉掃街，並宣布全面展開全縣13鄉鎮市輔選行程，今天再度與夫人甘秀美並肩站上宣傳車，率領車隊自竹東大禾埕出發，穿梭竹東鎮大街小巷，一路向鄉親揮手拜票，直至竹中火車站。

車隊途中行經國民黨竹東鎮長候選人范國威競選總部，楊文科特別停留，為地方候選人加油打氣。談及徐欣瑩的身體狀況，楊文科難掩心疼地說，「我們都在勸她不要再絕食，要以身體為重，但是她的意志非常堅定。」

楊文科表示，徐欣瑩認為自己受到不公平的司法對待，堅持以絕食表達抗議、捍衛清白，讓許多關心她的人既不捨又擔憂。他感慨，現在正是國民黨最艱困的時刻，相信越是困難，大家越會團結一心、相互扶持。

楊文科也為徐欣瑩、范國威，以及國民黨提名的縣議員候選人黃豪杰、彭余美玲、羅俊傑拉票，期盼「新竹縣贏、竹東鎮也要贏」。他呼籲所有同志珍惜並肩努力的情誼，在最困難的時候相互扶持，不放棄任何一位共同打拚的夥伴。

連續2天奔走地方，楊文科與夫人始終並肩同行，盼在選戰最後階段履行走遍全縣13鄉鎮市的承諾。楊文科說，一路走來有心疼、有不捨，但「情義不因風雨而改變，陪伴不因艱難而缺席，將繼續奮戰到底！」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第6天，76歲國民黨新竹縣黨部主委楊文科偕夫人甘秀美前往竹東鎮車隊掃街，代替徐欣瑩向鄉親拜票。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議進入第6天，76歲國民黨新竹縣黨部主委楊文科偕夫人甘秀美前往竹東鎮車隊掃街，代替徐欣瑩向鄉親拜票。圖／國民黨新竹縣黨部提供