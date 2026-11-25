選戰進入最後倒數階段，立委王義川今日親自陪同新北市議員候選人陳乃瑜展開車隊掃街拜票，車隊自蘇巧慧與陳乃瑜聯合競選總部出發，沿途行經新店主要街道，向當地民眾揮手致意，全力爭取選民支持與認同。

王義川公開力挺陳乃瑜並具體列舉其任內的問政表現。王義川指出，陳乃瑜在議會長期關注長者福利，針對敬老愛心卡議題累計提出高達17次質詢，積極為長輩爭取點數加碼與擴大使用範圍；在學童照顧方面，她也全力推動「生生喝鮮乳」及免費營養午餐等政策。王義川向選民呼籲，應將認真問政、敢於監督且具備實質戰力的陳乃瑜留在新北市議會，繼續為市民發聲。

面對王義川的肯定，陳乃瑜表示，身為兩個孩子的母親，她最在乎的是一般家庭在日常生活中面臨的實際需求。她回顧過去四年的議員任期，從敬老愛心卡的制度優化、學童鮮乳與免費營養午餐，一路延伸至公共托育與校園安全防護，皆持續在議會殿堂提出建言並嚴格追蹤行政進度。陳乃瑜直言，照顧長輩與孩子絕非單純的選舉口號，而是團隊四年來一步一腳印所累積的具體問政成績。

針對大文山選區的選情，陳乃瑜也特別感謝王義川專程前來新店陪同掃街造勢。她坦言，新店、深坑、石碇、坪林與烏來向來被視為艱困選區，因此團隊在競選過程中從未有過鬆懈的本錢。她強調，無論天候晴雨，自己始終秉持走入基層、持續打拚的態度，希望透過實質爭取到的政績與地方建設，贏得在地鄉親的信任。

陳乃瑜在行程最後強調，選舉活動雖然是一時的，但地方民眾的生活卻是每天都在進行。在選戰的最後關頭，她與團隊仍會全力走完基層的每一段路，把握每一次向市民說明政見與政績的機會，期盼選民能繼續支持認真做事的力量，讓願意為地方持續付出的民意代表留在議會服務。

選戰進入最後倒數階段，立委王義川今日親自陪同新北市議員候選人陳乃瑜展開車隊掃街拜票。圖／陳乃瑜團隊提供