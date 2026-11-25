針對媒體報導指稱，國民黨台東縣長候選人吳秀華是全台唯一表態同意在轄區內設置核電廠及核廢料最終處置場的候選人，吳秀華競選總部今天下午發布嚴正聲明，強調團隊從未回覆台灣環境保護聯盟相關問卷，也未曾勾選或表達同意，要求該聯盟立即更正調查結果，避免將未回覆問卷誤認為同意。

吳秀華競總表示，團隊早在收到調查資料時，即主動致電台灣環境保護聯盟，明確告知不予回覆的立場，並非填答問卷後表達同意。針對近日公布的調查結果，競總今天已再次致電該聯盟，嚴正要求釐清並更正相關資訊。

據了解，台灣環境保護聯盟日前公布縣市長候選人核能態度調查，於11月2日至10日向全台44位候選人寄送問卷，詢問是否同意在轄區內設置核電廠及核廢料最終處置場。截至公布結果時，共有19位候選人正式回覆，其中12位民進黨候選人對兩項議題均勾選不同意。調查結果並將吳秀華列為唯一同意兩項設置的候選人，引發關注。

對此，吳秀華競總強調，核能政策涉及國家整體能源規劃，屬中央政府權責，並非地方政府能單方面決定，相關設施設置應經過嚴謹專業評估、完整安全審查及充分地方溝通，並尊重地方民意。

競總也指出，台東地震頻繁，並不適合設置核能電廠及核廢料最終處置場。

隨著「廢除非核家園公投」將併同九合一選舉投票，核能政策也成為此次選戰討論議題之一。吳秀華競總強調，未回覆問卷不應被認定為同意，要求環保聯盟正視團隊先前已表達不予回覆的事實，避免調查結果造成外界誤解。