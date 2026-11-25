距離選舉投票只剩3天，宜蘭地方法院審理員山鄉長張宜樺羈押案，認為已無羈押必要，今天裁定以100萬元交保。由於妻子黃雯如參選鄉長，這段時間她自己帶領團隊努力拚戰訴求理念，選情漸穩，眼見投票在即，研判鄉長交保對選情影響不致太大。

交保消息傳出後掀起地方討論，宜蘭地方法院只規定不得與相關共犯及證人接觸，沒有禁止張宜樺參與競選活動；但選舉剩沒幾天，張宜樺今天交保休息，近日回到鄉公所會以上班為主，不會站台或參與造勢活動，平順走完選舉。

此案起因於代理村長每個月的事務費疑遭挪用，今年5月間鄉長張宜樺等人遭搜索涉嫌侵占公有財物罪收押禁見，羈押半年多今天終於交保。一般認為鄉長交保或許對張雯如的選情有幫助，但也有人擔心對手陣營趁機操作。

員山鄉政治版圖綠大於藍，國民黨張宜樺深耕基層連任鄉長，針對下屆鄉長選舉，國民黨徵召張妻、縣議員黃雯如參選；民進黨提名員山鄉民代表李筱婷角逐鄉長，兩名女候選人之戰。

由於大湖國小最近二、三年來不斷遭到檢舉，影響校務推動惹議，大家把矛頭指向李筱婷，李雖然在賴清德總統輔選時站台喊「有心人士故意抹黑」，卻引爆學校老師反彈，前總務主任吳智愷16日前往地檢署控告李筱婷加重誹謗、妨害秘密及違反個資等罪。

李筱婷表示過去家族對學校付出多，全案交由司法釐清；但網路大多力挺學校老師，此事或多或少已經衝擊李的選情。