嘉義市長及議員選前倒數，民進黨市長候選人王美惠今天展開「母雞帶小雞」車掃拜票，攜手跨黨派「嘉義隊」議員候選人黃敏修、顏翎熹、蔡坤叡及陳品蓁，沿街向選民拉票、催票，王美惠不時雙手比出愛心圓弧手勢，向民眾致意，並呼籲選民把握最後關頭，幫忙拉票、催票，支持「嘉義隊」順利進軍市府及議會，力拚選舉全壘打。

王美惠強調，若當選市長，將秉持「與市民同行」理念，照顧孩子、支持青年、守護長輩，讓每個家庭都能安心、快樂在嘉義生活。

王美惠與尋求連任無黨籍議員候選人黃敏修、顏翎熹、蔡坤叡，以及民進黨議員候選人陳品蓁，合體站上宣傳戰車掃街拜票。車隊沿途受到支持者熱情歡迎，

王美惠表示，她提出「與市民同行」施政藍圖，從市民生活需求出發，規畫社會婚育宅，陪伴年輕家庭在嘉義市安居樂業；推動敬老愛心車隊，讓長輩外出更加便利、安心；加碼營養午餐經費，守護學子健康成長；並增班高鐵直達接駁班車，提升嘉義與外地交通往來便利性，為城市產業發展注入更多動能。

王美惠說，這些政見不是口號，而是對市民生活具體承諾，也是她對嘉義未來的真心期盼。她強調，若有機會入主市府，將以市民需求為施政核心，讓孩子受到更好照顧、青年有更多發展機會、長輩獲得完善支持，打造讓每個家庭都能安心生活、幸福成長的嘉義市。

嘉義市長及議員選前倒數，民進黨市長候選人王美惠今天展開「母雞帶小雞」車掃拜票，攜手跨黨派「嘉義隊」議員候選人黃敏修、顏翎熹、蔡坤叡及陳品蓁，沿街向選民拉票、催票，王美惠不時雙手比出愛心圓弧手勢，向民眾致意。圖／王美惠競總提供

嘉義市長及議員選前倒數，民進黨市長候選人王美惠今天展開「母雞帶小雞」車掃拜票，攜手跨黨派「嘉義隊」議員候選人黃敏修、顏翎熹、蔡坤叡及陳品蓁，沿街向選民拉票、催票，王美惠不時雙手比出愛心圓弧手勢，向民眾致意。圖／王美惠競總提供