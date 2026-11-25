行政院長卓榮泰今天南下台中，晚上將參加民進黨台中市長候選人何欣純的團結造勢晚會，與賴清德總統同台助陣。卓揆下午先抵達台中樂成宮參拜，指出台中產業要發展，台中機場的擴建非常重要，許多行政事項需要台中市政府協助。

何欣純今晚舉行「台中團結之夜」大型造勢，賴總統、卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人到場，下午還與前總統蔡英文在豐原車掃，陣容堅強。卓下午4時半先赴台中東區樂成宮旱溪媽祖廟，與民進黨議員、議員候選人參拜，祈願國泰民安。

卓榮泰表示，現在最重要的是產業與經濟穩定，這也是賴總統上任後帶領國家向前、讓人民安定快樂最重要的任務；台中重點推動產業升級與精密智慧新核心，呼應產業發展，就要建設交通，包含捷運線、國道連接工程等等，交通部有明確的盤整。

卓榮泰指出，北部與桃園機場，南部有小港機場，過去叫做「南北雙空港」，中部就沒有了。何欣純有一次質詢時，卓提出「南北雙空港、台中大機場」計畫，擴大台中機場，配合中部精密智慧產業發展；不過，目前機場腹地不夠大，希望各方協商，比如用地取得和許多行政作業，就要中市府更多協助。

卓榮泰說，雖然何欣純不在現場，今天來樂成宮的有現任議員鄭功進、林德宇、陳雅惠，還有議員候選人何翊綾，要是都選上就是「3加1」，實力更加堅強，有老將也有新人，讓台中發展新的建設。

卓榮泰強調，政府推動很多福利政策，國家財政也在百工百業努力下比過去更好，他經常說，現在的台灣是中華民國歷史上最好的時代，雖然有很多內外衝擊與挑戰，只要穩步向前，在經濟產業發展、科技領先與全民團結的情況下，台灣可以走向更光輝的時代。

樂成宮董事長何敏誠說，卓榮泰身上有正氣，這兩年面對許多挑戰，包含AI、金融、對岸的壓力與大大小小社會問題，都能井然有條的處理，立法院的許多法案，不是那麼簡單可以應對的，卓也能一一應對；大家對不副署可能有很多看法，但相信卓是秉持正氣凜然的中心思想，做出最好決定。

卓榮泰（前中）晚上還要參加北屯造勢晚會，下午先到樂成宮參拜。記者陳敬丰／攝影