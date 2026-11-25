雲林縣長選舉倒數，民進黨縣長候選人劉建國今天下午邀請環境部長彭啓明到西螺鎮陪同車隊掃街，彭啓明肯定劉建國長期在立法院為雲林環境建設爭取資源，從濁水溪揚塵治理、雲林溪整治到古坑咖啡渣循環經濟，都有具體成果，並以環境建設政績為劉建國背書。

彭啓明表示，劉建國一直是環境部在立法院共同打拚的好夥伴，過去積極將雲林面臨的環境問題帶到中央，促成跨部會合作。其中，濁水溪揚塵長期困擾沿岸居民，劉建國日前再次督促環境部推動第四期濁水溪揚塵治理計畫，規畫經費約8.8億元，相關簽辦程序已送行政院，希望盡快啟動下一階段整治，持續改善沿岸居民生活環境。

除了濁水溪揚塵，彭啓明也提到雲林溪整治成果。他說，過去雲林溪環境髒亂、臭味四溢，經過多年整治，如今已成為民眾散步、休憩的場所；劉建國也積極推動循環經濟，邀集中央與業者討論古坑咖啡渣再利用，結合在地毛巾、襪子等產業，讓農業副產物轉化為新的經濟價值。

彭啓明指出，這些成果展現劉建國長期協調中央資源、協助地方解決問題的能力，也表達對他參選雲林縣長的支持。

劉建國表示，過去環保署協助西螺推動蝴蝶公園，將原本河岸裸露地逐步改善為休憩及環境教育空間；今年8月啟用的西螺鎮生廚餘處理廠，也是中央與地方合作的重要成果，未來希望持續與中央及西螺鎮公所合作，讓西螺整體環境持續升級，為鄉親打造更好的生活空間。