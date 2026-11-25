選情緊繃，各候選人忙著催票，選戰倒數三天，新北市議員候選人蔡美華今(25)日一大早6點半就出現在新台五路連興街口，揮舞著彩球向出門上班的選民們懇託拜票，也道早安加油，現場還有熱情選民送上早餐，特地準備象徵好彩頭的蘿蔔糕，幫蔡美華加油打氣。

新北市議員候選人蔡美華表示，倒數三天了，加緊腳步來向大家催票，因為最近這個禮拜，大家都有收到選舉公報，很多人都說，欸，看到美華本人跟照片好像有一點不一樣，因為本人好像消風了，對，因為選舉真的是非常的耗體力，然後睡眠也常常不足，但是抱著一個歡喜的心情為大家服務，就覺得精神百倍，所以把握最後的時間，跟大家做最後的催票，也跟大家提醒，汐止、金山、萬里有蔡美華6號這個候選人，希望大家給自己機會，為大家服務。

蔡美華提到，最近站路口特別準備了彩球，本來初選的道具是可愛的貓掌，後來因為在選舉的過程，覺得很多人都給自己加油打氣，所以在最後這一個月站路口的時間就選擇了彩球，希望大家為自己加油之外，在每天早上自己也為大家上班上課加油，然後站路口的時候也會有一個背景音樂，這首歌也是跟團隊一起製作，叫做《我就在這》，意思就是告訴大家，不管大家有服務的需要，我依然在這裡，不只站在大街小巷，也在服務處服務，希望大家可以在11月28日給自己機會，為大家服務。

不停揮舞著特別準備的彩球懇託拜票，也向大家道早安加油，也會配合紅綠燈車流，頻頻轉不同方向，不停的向路過的車子鞠躬懇託，偶爾也會遇到民眾搖下車窗比「6」打氣，當天，還有支持者特地送來早餐蘿蔔糕，還有手作牛軋糖祝「好彩頭」、高票當選，讓蔡美華很感動。

民眾說，很喜歡新人這麼有勇氣，又看到她的政見，更覺得她很不簡單，很用心地把政見整理得非常好，今天會來，是因為前幾天看臉書看到美華站在這個路口，就特地先去早餐店買了一個蘿蔔糕拿來給她加油，讓她吃菜頭「好彩頭」，還有自己手作的牛軋糖，拿來跟好朋友分享，一樣討個好彩頭，「好事會發生」，祝她步步高升、高票當選，美華加油。