嘉義市長、市議員及里長選舉倒數，「民主聖地」傳統選前之夜遊行後天27日晚間登場，以中央噴水圓環為核心，沿中山路劃分南、北兩區，讓各陣營候選人帶領宣傳車隊及支持群眾分區遊行。不過，市選委會開協調會，市長及議員候選人共42人，僅22人出席，參與率不到六成，較往年冷清，國民黨團提名8名議員候選人，只有3人參加。

市長選舉5名候選人，選前之夜僅藍白合共推張啓楷、民進黨提名王美惠，無黨黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統3人參加。市議員37名候選人19人參與、18人缺席，市長及議員候選人合計42人，只有22人參加選前之夜遊行。國民黨團提名8名議員候選人，僅3人參加，選前之夜向來是候選人展現組織實力、凝聚支持者重要場合，藍營部分候選人缺席，讓選前之夜動員氣勢增添觀察空間。

協調結果，南區由張啓楷、黃宏成2名市長候選人，以及黃思婷、梁樹綸、洪斐昭、陳嘉弘、李忠曆、林昱孜、郭定緯、黃政融、柯莉絲汀等議員候選人參加；北區王美惠，顏翎熹、陳姿妏、黃露慧、黃大祐、黃盈智、曾奕豪、林詩涵、陳玥妗、林煒軒、孫貫志等議員候選人。綠營及部分無黨籍候選人集中北區，藍白及部分無黨籍候選人南區。

為避免不同陣營支持者衝突，市警局規劃維安及交通疏導勤務。管制範圍東起吳鳳北路、西至民生北路、南起民族路、北至民權路，以中山路為界劃分南北兩區。警方後天上午8時起，沿中山路架設150具安全護欄，從中山路、民生北路口一路延伸至中央噴水圓環，並分階段實施交通管制，下午5時起全面管制、淨空遊行路線。

警局動員警力及民力共600人，向保五總隊申請支援3個分隊、120名警力，並在各路口及制高點部署人力，運用科技蒐證設備掌握現場狀況，以因應突發事件。市警局長陳明志呼籲候選人及支持群眾保持理性，遵守選委會車輛限制及禁止攜帶危險物品等規定。

市長候選人宣傳車3輛、議員候選人2輛，市長候選人宣傳車噸位上限放寬至17噸。遊行禁止施放鞭炮、煙火、操作電子鞭炮機及空拍機，也不得攜帶大型旗幟、尖銳旗杆、滑板車、雷射光束等可能危及公共安全的物品。警方提醒中山路沿線商家配合管制措施提早打烊，呼籲民眾提早改道。

選前之夜後天下午6時至晚間10時舉行。選前之夜遊行是嘉市選戰傳統，也是觀察候選人組織動員與選情氣勢的重要窗口。這次42名市長及議員候選人僅22人參加，加上藍營部分議員候選人缺席，南北兩區能否展現不同動員實力，最後一夜造勢氣氛是否牽動選情，將成為投票前夕觀察焦點。

嘉義市長、市議員及里長選舉倒數，「民主聖地」傳統選前之夜遊行後天晚間登場，以中央噴水圓環為核心，沿中山路劃分南、北兩區，讓各陣營候選人帶宣傳車隊及群眾分區遊行，市警局規劃維安及交通疏導勤務，後天上午8時起，沿中山路架設150具安全護欄。圖／嘉市警局提供

嘉義市長、市議員及里長選舉倒數，「民主聖地」傳統選前之夜遊行後天晚間登場，以中央噴水圓環為核心，沿中山路劃分南、北兩區，讓各陣營候選人帶宣傳車隊及群眾分區遊行，市警局規劃維安及交通疏導勤務，後天上午8時起，沿中山路架設150具安全護欄。圖／嘉市警局提供

嘉義市長、市議員及里長選舉倒數，「民主聖地」傳統選前之夜遊行後天晚間登場，以中央噴水圓環為核心，沿中山路劃分南、北兩區，讓各陣營候選人帶宣傳車隊及群眾分區遊行，市警局規劃維安及交通疏導勤務，後天上午8時起，沿中山路架設150具安全護欄。圖／嘉市警局提供

嘉義市長、市議員及里長選舉倒數，「民主聖地」傳統選前之夜遊行後天晚間登場，以中央噴水圓環為核心，沿中山路劃分南、北兩區，讓各陣營候選人帶宣傳車隊及群眾分區遊行，市警局規劃維安及交通疏導勤務，後天上午8時起，沿中山路架設150具安全護欄。圖／嘉市警局提供

嘉義市長、市議員及里長選舉倒數，「民主聖地」傳統選前之夜遊行後天晚間登場，以中央噴水圓環為核心，沿中山路劃分南、北兩區，讓各陣營候選人帶宣傳車隊及群眾分區遊行，市警局規劃維安及交通疏導勤務，後天上午8時起，沿中山路架設150具安全護欄。圖／嘉市警局提供

嘉義市長、市議員及里長選舉倒數，「民主聖地」傳統選前之夜遊行後天晚間登場，以中央噴水圓環為核心，沿中山路劃分南、北兩區，讓各陣營候選人帶宣傳車隊及群眾分區遊行，市警局規劃維安及交通疏導勤務，後天上午8時起，沿中山路架設150具安全護欄。圖／嘉市警局提供