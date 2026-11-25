2026選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰連日猛攻國民黨桃園市議員候選人古振豐性自主案，今再質問藍營桃園市長張善政態度不敢切割；藍營桃園市議員詹江村則指黃世杰過去支持更生人參政權，如今打臉自己？

詹江村指出，古振豐自己的黑歷史，他自己要接受人民檢驗，但黃世杰身為法務部前次長，道德和法律不能雙重標準。2023年，黃世杰爭取連任立委，用了很多有刑事案底的人當競選幹部，被外界質疑他的競選總部根本就充滿黑底，當時他公開喊話「若因為過去服刑紀錄而無法參與政治與社會事務，不符合讓更生人融入社會生活的政策目標」。

詹江村表示，黃世杰擔任法務部次長，也多次強調，社會應該接納包容更生人，讓他們重新站起來。已經服刑完畢的古振豐，算不算更生人參政？

詹江村說，黃世杰一邊力挺更生人參政、一邊又唾棄更生人參政，哪一個是真正的黃世杰，「為家屬發聲，是真心還是別有目的」。