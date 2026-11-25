民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在豐原車掃拜票，前總統蔡英文全程陪同，眾人先到豐原慈濟宮參拜，支持者冒雨站廟外等候，車隊經過豐原區街道時，很多支持者早已在場等候，向戰車上的何欣純與蔡英文高喊加油！

前總統蔡英文今天看到現場支持者熱情呼喊，致詞時不斷被加油聲打斷，她笑說以前選總統入籍豐原時，一直以為豐原是很純樸「安靜」的地方，眾人大笑。

蔡英文請大家在11月28日的台中市長選舉中，不要讓她漏氣，讓何欣純當選台中市長，她說自己在台北以外很少有住居所，在豐原竟然有住居所，她講到此處，現場粉絲大喊「回來住」。蔡英文表示，剛才何欣純已說過，這裡開票數要好看，她才回得來，「投票當天我會數一數豐原的得票數。」

蔡英文說，大家喊她「蔡實實」，定義就是要實實在在，一人拉10票以上，大家在媽祖面前要說到做到；她說自己來台中很多次，今天看到現場人潮，從沒看過台中朋友如此熱情，

何欣純表示，大家選她當台中市長後，她以後會常帶小英總統遊遍台中好山好水；她說有位命理老師說，她今年運勢走火運很旺，支持者純易燃物很旺，她提出很好的寵物政策，一定帶來台中旺旺旺，她要當大家的市長，票要往上衝，票票入匭。

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在豐原車掃，前總統蔡英文陪同，先到豐原慈濟宮參拜，支持者冒雨站廟外。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在豐原車掃，前總統蔡英文陪同，先到豐原慈濟宮參拜。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在豐原車掃，前總統蔡英文陪同，先到豐原慈濟宮參拜。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在豐原車掃，前總統蔡英文陪同，先到豐原慈濟宮參拜。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在豐原車掃，前總統蔡英文陪同，先到豐原慈濟宮參拜。記者游振昇／攝影