國民黨花蓮縣黨部今天遞狀告發議長張峻在公款支付的議政報導，刊登「懇請支持2號」等內容，涉貪汙圖利。議會澄清採購案行之有年，未獨厚個人，部分內容涉及選舉號次，將加強內部檢核，這次爭議內容不予核銷。

國民黨縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳建志下午到花蓮地檢署告發參選縣長的張峻涉嫌侵占公有財物、利用職務詐取財物及圖利罪。理由是本月10日「花蓮縣議政報導」版面有議長競總、後援會成立，文末寫出「懇請支持2號張峻」；21日問政報導介紹張峻縣政白皮書，質疑是用議會公帑變相支付個人競選廣告。

縣議會祕書長陳德惠說，議政報導、問政報導行之有年，33位議員都有篇幅提供縣政建言。部分內容涉及選舉相關，確實不宜，內部已深自檢討，將會慎重檢核並加強事前校稿，至於被控的2期內容涉及爭議，將不付款。

縣議會議事組主任潭進成說明，今年議政報導10期、議員問政報導6期，兩案金額共148萬5000元，合約要求得標廠商徵詢議員意見後代為撰稿編製，並經議員同意印稿，是每年依法編列、公開招標的常態性業務。

議會表示，議員提出縣政建言與政見願景天經地義，但議會也嚴正自我要求，深刻檢討並要求得標廠商落實審稿把關機制。該檢討的地方坦然面對、絕不迴避，但無端抹黑與濫訴也絕不接受，選舉是一時的，不該為了選舉操作製造分裂，抹煞全體議員在第一線為地方奔走的努力。