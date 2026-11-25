選舉倒數3天，國民黨台中市長候選人江啟臣今天下午推出「禿子、燕子挺大鼻子」車掃，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以及嘉義市長黃敏惠都到場力挺。江啟臣表示，對於選情有充分的信心。

江啟臣今天下午有韓國瑜與盧秀燕車掃，從西屯區出發，接著掃北屯與潭子區。

江啟臣表示，對於選情有充分的信心，「如今有韓院長、盧市長，加上嘉義黃市長都到場，我們的信心更是加倍。」台中聚集了許多來自中部各縣市的鄉親，包括從雲林過來的韓院長，以及嘉義的黃市長，雲林和嘉義在台中的鄉親都非常多，他們兩位與盧市長陪同掃街拜票，相信一定能號召更多嘉義與雲林的鄉親站出來，力挺江啟臣。

江啟臣預告說，韓院長不僅多次來到台中，選前之夜也還會再來，與盧市長持續力挺江啟臣。只要台中好，中部也一定會更好。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天下午推出「禿子、燕子挺大鼻子」車掃，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以及嘉義市長黃敏惠都到場助陣。記者余采瀅/攝影