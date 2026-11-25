國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今天首度發聲，控訴檢警偵訊程序及疑涉洩密。民眾黨新竹縣新豐鄉議員候選人徐勝凌表示，看完有強烈既視感，想起當初柯文哲遭搜索、羈押的經歷，呼籲小草以相同標準看待司法爭議，公平正義不該有顏色。

徐勝凌在臉書指出，李姓助理提及偵訊時沒有律師陪同、等待律師時間受到限制，甚至返家途中疑似聽見檢警人員說出「消息可以放給媒體了」，若相關指控屬實，檢警有必要向社會清楚交代，包括當事人基本權益是否受到保障、律師是否有合理到場機會，以及偵查資訊為何第一時間出現在特定媒體。

徐勝凌回憶，當初柯文哲遭搜索、羈押，自己也是曾站在台北地檢署外、前往土城靜坐聲援的一員，當時為司法程序公平及當事人權益挺身而出，也曾承受外界冷嘲熱諷，如今看到類似司法程序爭議再度出現，難免感到憂心。

徐勝凌強調，並非要替任何政治人物背書，也無意介入選舉攻防，徐欣瑩有其政治立場，助理是否涉案也應由證據及司法調查認定，但司法可以調查任何人，每個人的基本權利卻不應因身分、政黨或政治立場而有所不同。

徐勝凌也向小草喊話，當初柯文哲遭遇司法事件時，大家最希望社會多一點理解、少一點嘲諷，如今類似爭議發生在其他人身上，更應以相同標準看待。並引用德國牧師尼莫拉反省納粹迫害的名言，提醒若因對方不是自己人就選擇沉默，甚至幸災樂禍，當同樣的事發生在自己身上，又有誰願意站出來？

徐勝凌表示，該調查的就調查，若程序沒有問題，就應拿出證據向社會說明，若確有瑕疵，也應勇於面對，不能因政治立場不同而失去基本同理心，更不能對公平正義採取雙重標準。

民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪表示，過去會說尊重司法，但經歷自己的案件後，深感台灣司法面臨危機，推估司法社會信任度恐不到30％。他更批評賴清德總統帶頭分裂社會，司法信任崩解後難以重建，無論案件是非真相如何，人民失去對司法的信任，就是國家危機，也將造成民主倒退。