桃園市長選戰倒數，民進黨桃園市長候選人黃世杰近日質疑市長張善政反毒立場。張善政競選辦公室今天反擊，強調張善政已清楚表態「販毒的人絕對重罰，毒駕的人絕對重罰；吸毒的人，罰以外也要治療」，黃世杰擔任法務部政務次長時也曾多次倡議戒癮治療，質疑黃為選舉刻意曲解政策。

張辦發言人莊鎧毓表示，選戰剩最後3天，黃世杰身為前法務部次長，卻跟著側翼一起斷章取義，企圖把「治療戒癮」抹黑成「放縱吸毒」。2019年底立法院修法確立「寬嚴並濟」原則，正是針對吸毒者除了刑罰，更要強制戒癮治療，否則「只關不治」，出獄後極易再犯，這與張善政當年的觀點一致。

莊鎧毓指出，黃世杰擔任法務部次長期間，2024年10月出席晨曦會福音戒毒40周年感恩聚會時，曾表示「現在政府和社會對抗毒品策略，希望從戒癮治療著手」；2025年8月出席中國信託反毒教育基金會10周年成果展時，也曾說「政府現在用醫療來取代監禁」；2025年6月在立法院備詢時，同樣強調中央透過醫療專業及跨部會合作推動戒癮治療。

莊鎧毓表示，黃世杰如今批評桃園治安及毒駕查緝，更是無視第一線員警努力。10月底毒駕新制上路後，桃園警方10天內查獲96名毒駕者、依法沒入91輛汽機車，並向上溯源揪出32名毒品供應鏈上游。本月20日中壢發生毒駕悲劇後，張善政與市府團隊第一時間要求警方火速蒐證、建請聲押，並徹查供毒管道。

莊鎧毓反批，黃世杰當時臉書連發2篇選舉造勢文，未見對事件表達關心，如今選前才喊口號，甚至抹煞基層員警辛勞，是廉價政治操作。

張辦強調，毒品防制政策應區分販毒、毒駕與毒品施用者不同法律責任，嚴懲販毒、毒駕與推動戒癮治療並不衝突，透過醫療降低再犯，也是保障社會安全的重要手段；重視戒癮治療不等於放縱吸毒，這也是黃世杰過去擔任法務部次長時公開闡述的政策方向。