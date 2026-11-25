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王世堅樂觀看沈伯洋、何欣純選情 並送何這8字
選戰倒數，民進黨立委王世堅今天到台中市輔選時被問到對台中和台北市長選情的看法，他以「審慎樂觀」看待沈伯洋的選情，並認為台北市走了30年有可能再次藍綠更迭，而台中市何欣純則是「穩定樂觀」並送何「通過考驗，邁向勝利」8個字。
王世堅今天到台中市替民進黨北屯區議員候選人謝家宜、北區陳俞融車隊掃街輔選。他說，他和兩人都是兩代交情，兩人的共同點都是平日認真服務，有些被看好，但因為是多席次選舉，經常被以為會穩當選，選票反而去救別人。因此呼籲選民最後關頭一定要票票入匭，選票集中支持兩人。
被問到台北市選情，他認為台北市是首都有年輕的脈動，充滿了生命力，市民追求市容、市貌和市政革新、能為年輕選民帶來新希望，大家希望看到新的面貌。他很高興看到沈伯洋帶動起洋流，並可望翻轉藍綠。
王世堅說，謝家宜的父親謝明源曾任第六屆立委，與他同屆；陳俞融的母親張溫鷹更是他從年輕時就相當欽佩的民主先進，也曾擔任台中市長。因此，在選戰最後一哩路，他基於同黨情誼及多年交情，特別到台中為兩人最後一把加勁。
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