選戰倒數，國民黨北市議員秦慧珠的競選服務處二度遭民眾鬧事，她呼籲讓選舉在平和、理性的氣氛下進行。台北市長蔣萬安今被問及是否聲援，他說，再次呼籲所有民眾，選舉最後剩3天，一定要保持理性，大家希望能讓這次選舉順利舉行。

秦慧珠上午在臉書發文指出，選戰進入最後階段，沒想到她的信義競選服務處也發生了令人不安的事情。

她表示，日前有一名男子兩度到信義競選服務處鬧事，第一次在服務處內大聲吵鬧，第二次又突然衝進服務處，嚇得我們的女性工作人員趕緊躲起來。同仁上前勸說，告訴他如果要拿文宣，我們都很歡迎，但請不要在服務處內吵鬧，最後只好報警處理。感謝警方到場協助，事後也加強了服務處附近的巡邏。

秦慧珠直呼，選舉選了這麼多年，遇過各式各樣的事情，但她最擔心的還是同仁的安全。大家每天從早忙到晚，已經非常辛苦，還要受到這樣的驚嚇，讓她十分心疼。我們的服務處一向敞開大門，歡迎鄉親來坐坐、聊聊天，也希望大家能夠彼此尊重，讓選舉在平和、理性的氣氛下進行。

蔣萬安下午「光榮台北 團結向前」士林北投大車掃，出發前受訪被問及秦慧珠服務處遭鬧事，有關心她？蔣萬安回應，當然會很關心，希望所有民眾保持理性、不要過於激動，可以有熱情，但是一切的言行都必須要理性，那好好的溝通跟說明。

台北市長蔣萬安今天下午「光榮台北 團結向前」士林北投大車掃前受訪。記者林佳彣／攝影