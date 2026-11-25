彰化五合一選舉本周六登場，全國最高齡參選人、彰化縣溪州鄉第一選區鄉民代表候選人黃藍田，今年已經90歲，雖然在選舉公報上的政見欄沒有填寫任何內容，但拜票不停歇，家人為讓高齡的他順利拜票，特別打造一輛四輪腳踏車當「宣傳車」，讓他能騎車穿梭村里，黃藍田說，若順利當選，會「一人當選、全家服務」。

溪州鄉第一選區原有代表鄭進議日前不幸病逝，這次選舉形成「五搶三」局面。黃藍田本月21日晚間競選總部成立大會選在當地信仰中心壽南宮前舉行，前立委鄭汝芬、溪州鄉長候選人劉侑信等人到場加油；不少人佩服他年紀雖大但服務熱忱不輸年輕人。

黃藍田從電信局退休已逾20年，叔叔過去曾擔任鄉民代表，他年輕時也曾加入國民黨，原本有意從政，卻因工作忙碌而未能如願；退休後，雖有機會走訪各地，但今年重新燃起從政念頭，決定把握機會參選。

黃藍田說，參選就是想替鄉親做事；自己雖已90歲，但仍有意願投入地方服務，兒子、孫子也支持他的決定，全家十多人都加入競選團隊。兒子除了租用電動腳踏車協助宣傳，還特別打造四輪腳踏車，讓父親能更方便外出拜票。黃藍田說，年紀大了也要有創意，若順利當選，就是「一人當選、全家服務」。