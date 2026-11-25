高雄地檢署偵辦境外勢力介選，雄檢在新聞稿指中共指示在台對象，為特定候選人掛布條、贊助競選小物，民眾黨高雄市議員候選人林于凱隨即被立委王定宇、民進黨高雄市長候選人賴瑞隆陣營影射收紅錢，林今下午赴地檢署提告，強調他競選小物、看板都是募款及黨內經費而來，絕未收紅錢。

賴瑞隆今天下午3點到小港區大林浦展開車隊掃街，他受訪表示，過去對手常常用「連連看」，將莫須有罪名掛在他身上，橋頭、高雄地檢署新聞稿說明很清楚，他要請柯志恩說清楚看板資金來源是從何而來，至於林于凱要提告，他尊重，但台灣人絕不接受境外資金介入台灣大選。

高雄地檢署偵辦境外勢力介選，查出台灣工黨副主席黃鋼及民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等人涉嫌赴大陸接受落地招待，返台後獲資助替特定候選人助選，黃鋼被依反滲透法聲押獲准，吳俐瑩則由檢方諭知10萬元交保。

因民眾黨僅在高雄提名林于凱一人，立委王定宇昨天便在社群指雄檢新聞稿中的林OO候選人，即是林于凱，指涉林于凱有境外資金助選。

賴瑞隆競總今天下午也質疑，柯志恩近日才與遭指涉的候選人合體直播、相互拉抬，兩人更早已合掛看板，明確打出「雙柯」力挺的訊息；另外，國民黨前高雄市議員黃紹庭因詐領助理費判刑定讞後，推派胞妹代兄出征，如今黃紹庭又因涉嫌境外介選遭檢方偵辦，以60萬元交保。

競總三問柯志恩「檢方追查的看板中，是否包括妳合掛的？這是誰出錢？你們還繼續同台嗎？」競辦聲明雖未指明林于凱，但林于凱認為賴競辦聲明就是指他，下午3點赴地檢署提告賴瑞隆、王定宇意圖使人不當選。

林于凱說，雄檢新聞稿明明提到林OO，王定宇直接指涉林OO就是林于凱，賴瑞隆還發新聞稿三問柯志恩，詢問看板資金來源，他請教王定宇、賴瑞隆，立法權有大到逾越司法獨立嗎？有何理由可以公開他的姓名，何況他從未被約談，為何可以直接指涉他涉案。

林于凱說，選前三天檢調配合媒體就是意圖使人不當選，他反問賴瑞隆「你的雲豹能源政治獻金說清楚了嗎？」、「你幫李清福放寬外役監條例說清楚了嗎？」、「你幫鄭文逸修正證交法，你說清楚了嗎？」賴瑞隆沒有臉說他跟柯志恩看板有紅錢介入。

林于凱說，民進黨請把台灣司法公正還給人民，他不需要檢調調查，看板所有資金都是小額募款跟黨部經費所經費，沒有一毛錢來自賴瑞隆、王定宇口中的紅錢。