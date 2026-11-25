民進黨高雄市長候選人賴瑞隆標榜擁有10年市府經歷，自許是市長陳其邁市政接班人，不過，今天柯志恩競辦曝他時任觀光局主秘時遭同黨議員轟「沒貢獻、占缺」，新聞局長任內挨批公關做不好，掌海洋局時又有4項績效指標亮紅燈，酸「豐富經驗」怎好意思拿出來吹噓？

柯辦今天引述「自立晚報」報導，當年高雄燈會遭議員批評，現任高雄市議長、時任民進黨籍市議員康裕成點名觀光局主秘賴瑞隆「經常出國，不是日本就是大陸」，並質問「他對觀光局做出了什麼貢獻？為什麼這樣的人可以占主秘的缺？」柯辦表示，當年提出質疑的是民進黨自家議員，如今賴瑞隆把市府資歷當作競選賣點，應說明任內究竟做了哪些事。

柯辦再引用2011年9月8日報導，前市長陳菊前往歐洲考察6、7天，全國性大報竟無一家刊載，時任新聞局長賴瑞隆也被點名未做好公關，報導更指，新聞局長不洽輿情，引發府會關係緊張。

至於海洋局長任內，柯辦翻出審計部高雄市審計處103年度高雄市地方總決算審核報告中，高市府當年度績效欠佳的紅燈指標比率上升，其中海洋局有4項指標亮紅燈，較前一年增加，遭列為亟待檢討改進。

柯辦說，賴瑞隆唯一拿出來的政績只有「黃色小鴨」，但黃色小鴨為當年副市長李永得與廣大基層公務員共同努力的成果，絕非賴瑞隆一人的功勞。此外，擔任觀光局主秘期間曾到對岸參加海峽論壇，向時任中共政協主席賈慶林當面建議「高雄直飛北京」，賴瑞隆夫妻財產申報存款曾有98%為人民幣，反諷抗中保台根本是「說一套、做一套」。

柯辦指出，賴瑞隆收受雲豹集團300萬元政治獻金、召開多場公聽會，背後政商關係及金流啟人疑竇，還有後援會幹部弊案、涉貪疑雲層出不窮，用人和用錢爭議連環爆，迄今說不清楚、講不明白。

柯辦直指，同黨同志都質疑工作表現和能力，屢遭審計報告點名績效亮紅燈，這種資歷早已被歷史「退貨」，要是讓這樣能力堪慮、爭議纏身的人選當上市長，加上新潮流派系班師回朝，高雄恐怕倒退20年。

賴瑞隆以10年市府標榜接班資歷，柯志恩競辦翻出他任職觀光局、新聞局及海洋局時的舊紀錄，批評所謂「豐富經驗」是自吹自擂。圖／柯志恩競總提供