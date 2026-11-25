國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩的李姓助理，日前因涉民進黨竹北市長候選人曾聖凱提告的不雅影片案遭搜索約談，李今公開否認製作、散布影片。徐欣瑩下午委託律師關治維赴台北地檢署告發新竹地檢署承辦檢察官、新竹縣警局承辦員警及曾聖凱涉嫌違反公職人員選舉罷免意圖使人不當選，並要求北檢查明民進黨新竹縣長候選人鄭朝方或其競選團隊，有無參與發布相關訊息，請求北檢盡速分案，優先保全容易遭覆寫的影音及勤務紀錄。

曾聖凱日前遭網路散布不實性影像，報案後，搜索徐的競選辦公室，帶回李女並查扣電腦等設備，訊後諭知十萬元交保，但覓保無著，最後改限制住居、出境、出海並定期向派出所報到。李女今公開否認製作、偽造及散布涉案影像，並表示新竹警方送她返家途中，曾聽見副駕駛座人員通話說「我的消息可以放給媒體了」。

徐欣瑩競辦律師團指出，新竹檢警偵辦曾聖凱提告的不雅影片案，於11月20日、距投票僅8天對徐欣瑩的李姓助理發動搜索，多家媒體隨後就刊出李姓助理「坦承散布」或「已認罪」的報導。

競辦要求立即保全當天警方派車、勤務及相關影音紀錄，確認車上人員通話時間及內容，查明消息是否由辦案人員提供。律師團質疑，新竹檢警和曾聖凱等人是否提供或轉傳李姓助理不實認罪訊息，及不實指控徐欣瑩的內容，給媒體報導。

對於竹檢25日稱李姓助理先後獲兩名律師協助、程序均依法辦理，徐欣瑩競辦反駁，竹檢的說明已顯示「第一次檢訊開始時律師尚未在場」，且宣稱李姓助理當時表示無須委任律師，王姓律師其後才入庭。李姓助理則表示，製作警詢筆錄及接受檢訊時均無律師陪同，等候期間還被要求不能睡覺、不能閉眼。競辦要求保全完整錄音錄影，釐清她何時要求聯繫律師、警詢與檢訊各在哪個時間點開始，以及律師究竟在哪一段訊問在場。

針對竹檢稱持法院核發的搜索票依法執行，律師團表示，李姓助理指稱競辦內的筆電及硬碟也遭扣押，現場曾有員警指出筆電內是徐欣瑩競選團隊的選務資料，與案情無關。競辦要求逐項核對搜索票所載範圍、扣押清冊及數位鑑識紀錄，查明每項設備與原案的關聯，也要釐清選務資料是否曾遭查閱、複製或交付。

競辦指出，曾聖凱21日公開質疑徐欣瑩是否教唆或默許，23日又在立法院記者會援引媒體所載的「坦承犯行」說法，要求追查幕後指使者。徐欣瑩否認指示或參與涉案影像的製作、散布，並要求查明曾聖凱發言前掌握何種資料、做過哪些查證。鄭朝方及其團隊是否涉入，則請依消息來源、傳遞紀錄及公開發言等具體事證調查。