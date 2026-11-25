民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今提出「山海有約・四季竹縣」觀光產業政見，未來將由縣府與13鄉鎮市共同盤點特色產業、自然地景及地方文化，協助產銷班、小店及青年創業者改善商品包裝、拓展銷售通路，並整合交通接駁、產地體驗及四季節慶遊程，提升地方觀光收益。

近期正值新月沙灣烏魚子產季，新竹縣烏魚節上周在新月沙灣「聽海天台」周邊登場，鄭朝方也到場為拔子窟漁民打氣。活動現場買氣熱絡，不少親子家庭逛市集、搭飛行船，再到聽海天台欣賞海岸風光。

鄭朝方表示，一片金黃烏魚子背後，是漁民多年累積的養殖與加工技藝，加上今年8月起新月沙灣聽海天台爆紅，當地方美食與海岸地景結合，遊客除了賞景，也能透過市集認識漁村，將竹北西區特色產品帶回家。

鄭朝方指出，未來將把竹北經驗推廣至全縣，依各地特色發展觀光產業，海線以漁產及濱海風景為主軸，客庄串聯茶園、老街、飲食及工藝，山區則尊重部落自主意願，規畫適合的文化體驗及產業發展方向，透過縣府資源挹注，為在地業者開拓更多市場。

鄭朝方認為，地方產業能否永續經營，關鍵在於活動結束後，遊客是否仍能買到在地商品、有沒有再次造訪的誘因。新月沙灣聽海天台就是案例，如今每逢周末仍吸引不少遊客到訪。

鄭朝方表示，未來將以「山海有約・四季竹縣」串聯各地產季與節慶，把產地體驗、地方飲食及文化故事融入四季遊程，並以遊客停留時間、平日來客數及業者營收作為成效評估指標，讓遊客多走一站、多認識一個地方，將觀光消費留在地方，也讓傳統產業技藝得以傳承。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「山海有約・四季竹縣」觀光政見，盼將新月沙灣聽海天台經驗推廣至全縣，串聯特色產業與自然地景，帶動地方觀光收益。圖／鄭朝方競選辦公室提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「山海有約・四季竹縣」觀光政見，盼將新月沙灣聽海天台經驗推廣至全縣，串聯特色產業與自然地景，帶動地方觀光收益。圖／鄭朝方競選辦公室提供