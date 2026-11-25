國民黨花蓮縣黨部、縣議會黨團今天下午到花蓮地檢署，告發縣長候選人、議長張峻在議會以公帑刊登在地方版的「議政報導」，竟有「懇請支持2號張峻」等選舉內容，是以議會公款支應競選廣告費，涉及貪汙圖利；張峻競總反擊是汙衊，將提告。

藍黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳建志，下午由律師林孟宗陪同到花檢告發張峻涉嫌貪汙圖利。吳建志說，縣議會今年分別辦理議政報導及議員問政報導兩筆採購案、及議員問政報導採購案，總金額148萬5千元，均由地方報得標，兩案用途是政策及業務宣導。

他表示，採購履約期間，本月10日「花蓮縣議政報導」版面以「翻轉吧，花蓮！改變從妳我開始！」為標題，刊載張峻參加新城鄉後援會與聯合競選總部成立大會內容，文末直接寫出「懇請支持2號張峻」；21日問政報導，以「張峻提3大縣政主軸 共同前進」為題，介紹張峻在競選總部發表的縣政白皮書，並附上個人政策網站。

吳建志說，前者版面為廣告，發行人寫張峻，後者則全文未記載財政小組的提案、質詢或審議事項，讓人質疑議會公款究竟是用來宣傳議政，還是為了候選人的個人宣傳工具？公帑使用應該經得起檢驗，議會預算不是個人的競選提款機，議政報導不能成為個人的競選宣傳。

他檢附報紙廣告版面、政府電子採購網決標公告及選舉委員會候選人抽籤結果等5項證據，告發張峻涉及侵占公有財物、利用職務機會詐取財物及圖利3項罪嫌。要求司法單位秉持查辦彰化議會謝典霖及花蓮秀林鄉長王玫瑰的標準，盡速查辦。

張峻競總聲明，針對國民黨花蓮黨部主委盧新榮、國民黨縣議員吳建志汙衊花蓮縣長候選人張峻涉嫌貪瀆，將立即委託律師對吳建志、盧新榮提出誣告、妨害名譽、違反選罷法等告訴；縣議會預計下午4時說明。

花蓮藍營指本月的議政報導有「懇請支持2號張峻」等內容，議長張峻涉及貪汙圖利等罪嫌。記者王燕華／攝影

花蓮藍營指本月的議政報導有「懇請支持2號張峻」等內容，議長張峻涉及貪汙圖利等罪嫌。記者王燕華／攝影

花蓮藍營今天下午到地檢署告發議會刊登議政報導卻有「懇請支持2號張峻」等內容，控議長張峻涉及貪汙圖利等罪嫌。記者王燕華／攝影