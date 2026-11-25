國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今透過影片控訴，檢警搜索、扣押選務電腦及未有律師陪同應訊，更指押送途中聽見「我的消息可以放給媒體了」。國民黨立委王鴻薇表示，這根本就是要透過抓人、訊問人，在大家都不了解的情況下，先透過媒體來帶風向、認知作戰，司法干預選舉莫此為甚，台灣好像倒退到過去的警總時代。

王鴻薇表示，選舉期間檢警隨便搜索，這是過去很少見的事情。何況，在搜尋過程中，檢警將李姓助理家裡、辦公室電腦都帶回，無論是否與此案相關，這是否有符合比例原則？李姓助理要找律師，最後竟然在沒有律師的狀況之下就進行訊問，完全沒有保障司法人權。

王鴻薇指出，此外，李姓助理提到有類似指揮官說消息可以放給媒體，這證實了檢調單位事實上是一直有刻意在操作，用司法把訊息直接放給媒體。這件事情當初連徐欣瑩還不知道的狀況下，媒體就已經報導，這根本就是要透過抓人、訊問人，在大家都不了解的情況下，先透過媒體來帶風向、認知作戰，司法干預選舉莫此為甚，台灣好像倒退到過去的警總時代。

國民黨立委鄭正鈐表示，檢警體系本應是守護偵查秘密的第一道防線，如今卻疑似成為向特定媒體「放話」的源頭。此舉不僅有違「偵查不公開作業辦法」，更是不折不扣的「偵查大公開」。

鄭正鈐指出，本案起因於對特定網路影片的追查，警方卻大舉進入競選辦公室，連與案情無關、涉及選務機密的公用筆電與硬碟也一併扣押。在選戰最關鍵的階段，扣押載有選務資料的電腦，實在難以不令人質疑，這究竟是單純辦案，還是藉司法之手介入選舉？

鄭正鈐說，尊重司法依法辦案，但越是在選戰關鍵時刻，司法越要守住分際。競選辦公室遭搜索、公用筆電被扣押，又傳出偵查資訊疑似外流，難免讓人質疑，司法權是否被用來介入選舉。一旦司法權被用作選舉工具，受傷的不只是一名基層助理，更是人民對司法公正的信任。