新光醫院今舉行院長交接典禮，第3任院長邱文祥教授接棒。台北市前市長郝龍斌大讚邱文祥，稱「如果邱院長能來選市長，我會全力支持。」郝龍斌今解釋，一句玩笑話，竟也能被拿來大作文章，「我支持蔣萬安市長連任的立場，難道還需要懷疑嗎？」

郝龍斌說，他今受邀出席新光醫院院長交接典禮。這是醫界的場合，因此他認為不適合談論政治議題，但現場記者一再追問他對台北市長選情的看法，他只好開玩笑地說「如果邱文祥院長出來選市長，我一定全力支持！」沒想到，一句玩笑話，竟然也能被拿來大作文章。

郝龍斌説，這段時間，他已經在多場造勢活動中公開表達對萬安的支持，接下來也會繼續參與相關輔選活動。他的立場始終如一，從來沒有改變，也沒有任何模糊的空間。支持蔣萬安連任，也支持國民黨所有提名的候選人。11月28日，請大家踴躍出門投票，票投5號蔣萬安，為台北市的未來作出正確的選擇。