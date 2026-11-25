距投票日剩三天，高雄市長選戰藍綠攻防延燒至「城市美學」，有網友在脆Threads貼出韓國瑜市府時期愛河燈會的蓮花燈與現今高雄流行音樂中心夜景對比，影射柯志恩若當選，城市景觀將倒退，結果有網友表示，蓮花燈區是佛光山無償製作的公益作品，政治攻防不應消費宗教志工的善舉。

國民黨市長候選人柯志恩拚勝選，立法院長韓國瑜三度站台，掀起「韓流」既視感，綠營近期多次批評韓國瑜「愛情摩天輪」、「萬里長城」等談話，籲選民不能讓高雄走回頭路。近日亦有網友PO出韓市府時期燈會的蓮花燈柱與現今的高流夜景對比，要市民在柯志恩與賴隆之間做出選擇。

不過有網友點出，蓮花燈區是佛光山師兄師姐無償製作，PO文者為了攻擊韓國瑜及柯志恩，未釐清作品來源，讓宗教志工無端捲入選舉攻防。

據了解，當時蓮花燈柱引發藍綠論戰，民進黨立委段宜康、王定宇及前桃園市議員王浩宇等人以「用到中元普渡」等言論嘲諷，被時任高雄市觀光局長潘恒旭反批，未經查證便散播惡搞內容。

不少聲援宗教志工的網友指出，佛光山多年來不分藍綠執政，始終默默為地方付出，「連這是佛光山免費做的都不知道就想帶風向」、「不該消費宗教團體的善意」。