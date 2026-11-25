桃園RCA（台灣美國無線電公司）汙染工殤案歷經近30年抗爭訴訟，隨桃園廠址汙染整治進入尾聲，RCA員工關懷協會與工傷協會趁市長選舉投票前夕，今天分赴民進黨市長候選人黃世杰與國民黨市長張善政競選總部陳情，現場提出土地轉型、賠償追訴與裁判費補助等3大訴求，要求候選人回應。張善政競總允諾當選1周內開協調會、黃世杰表示能力所及範圍，會積極協助。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲、前理事長杜津珠，及工傷協會專員賀光卍、劉念雲等人今與數十名RCA案受害勞工、附近居民早上分別赴黃世杰、張善政位於桃園區的競選總部陳情，一行人並高舉「支持桃園RCA工殤環境文化教育公園建立」的白布條表達3大訴求，也有議員、里長候選人到場聲援。

劉荷雲說，當年RCA工廠勞工長期暴露於有害化學物質環境，不少人生病、罹癌甚至失去性命，多年來歷經漫長程序產生的龐大裁判費與訴訟費也加劇不少負擔，盼市府協調相關單位與與協助，並研議依法可行的補助。

「歷史不應該被遺忘，責任不應該隨整治結束消失。」劉荷雲等人也訴求，RCA廠址土完成整治後，由市府全面徵收7.2公頃土地設立環境文化教育公園；也有周邊居民反映多年來未獲健檢或回饋，希望未來市長能積極向相關4家企業追究依法應負的責任，向受害者道歉與補償。

2021年珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也到場支持，表示市府近年做好地下水等整治，但仍希望更上層樓，市長能有魄力與遠見，未來桃園能矗立RCA工殤事件紀念碑，讓後代子孫了解這段不堪往事，不要重蹈覆轍。

張善政競選總部主委黃敏恭今天到場聽取陳情，他提及徵收土地需有公益性與必要性且牽涉到財源問題，現場允諾會協助號召相關單位來協調，並拍胸脯保證市長當選後1周內就開協調會，在合法、合理與可行性等前提下回應訴求。

黃世杰在協會到競總陳情後回應，RCA事件涉及勞權、環境正義，桃園市長候選人都應面對此歷史責任。3大訴求涉及法律、行政權限及程序，更應審慎面對，只要法律允許及能力所及，他必定會積極且盡力協助。謝謝每一位為勞工權益及環境正義努力的成員。

針對2大協會針對RCA案提出3大訴求，桃園市政府也說明，將與RCA員工關懷自救會保持聯繫，協助盤點一軍及二軍民事求償案件等相關訴訟費用，依法研議相關協助措施、評估合法財務協助可行性等。後續將盡快邀集相關機關及單位召開專案協調會議，持續協助受害勞工及其家屬維護應有權益。

RCA員工關懷協會與工傷協會趁桃園市長選舉投票前夕，今天赴民進黨市長候選人黃世杰競選總部陳情，現場提出土地轉型、賠償追訴與裁判費補助等3大訴求，要求候選人回應。記者陳俊智／攝影