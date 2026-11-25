國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理控訴檢警偵辦過程，新竹縣警察局今出面澄清，徐欣瑩競辦隨即反擊，質疑警方未謹守偵查不公開原則，點名警察局長林建隆「何人授意發言？」並針對警詢、扣押選務電腦及偵查資訊外流等提出五大疑點。

徐欣瑩競辦表示，繼新竹地檢署主任檢察官黃振倫發布新聞稿後，新竹縣警察局也接連對外談論案情，依法刑事案件偵查由檢察官指揮，警方更應謹守偵查不公開原則，質疑此時急著對外發言有何必要？是否受到任何人授意？

競辦指出，刑事訴訟法第245條及偵查不公開作業辦法均明定偵查保密義務，即使符合例外公開情形，仍有嚴格揭露限制，質問林建隆，對外揭露警詢過程及扣押細節，究竟符合哪項法定例外事由？又是由誰決策、誰授意、誰負責？

競辦提出五大疑點，首先，依警方公布時間序，下午5時30分暫停詢問、6時57分恢復製作筆錄，期間僅87分鐘，明明可等候律師4小時，為何不到一個半小時就恢復警詢？當事人在何種情境下同意不再等待律師？要求警方保全完整錄音錄影紀錄。

其次，警方稱相關電腦存有共用雲端硬碟及網路帳號資料，競辦質疑這些設備與本案有何具體關聯？當事人指稱現場已有員警表示是選務資料、與案情無關，為何仍遭要求全部扣押？

第三，競辦指出，有無競選招牌與警方是否知悉處所實際用途是兩回事，要求警方正面回答搜索前及搜索過程中，是否知悉該處涉及徐欣瑩團隊選務工作。

第四，警方已證實當事人返家途中確有刑警大隊長通話，但雙方對通話內容說法截然不同，競辦質疑媒體為何能掌握詳細偵辦過程、當事人姓名及確切返家時間？警方有無啟動內部調查？

第五，當事人已公開否認製作、偽造及散布影片，競辦質疑檢警接連對外發言，卻始終未就影片真偽及原始散布源頭提出具體說明。

徐欣瑩競辦強調，外界質疑國家機器是否遭濫用、選務資料是否遭不當扣押及當事人司法權益是否受到侵害，再次質問警方聲明究竟是自行決定發布，還是經檢察官授意？若是檢察官授意，請檢察官出面說明；若是警方自行發布，「請自重、自負法律責任」。