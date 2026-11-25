距離新竹市長選舉投票日剩不到3天，欲連任的市長高虹安今天一早頂著寒風在路口向早起通勤的民眾懇託、拜票，接著再透過市場掃街以及上、下午各一場的車掃，希望把握住選前最後的時間，能夠親口向每位支持者問好，積極搶票。

高虹安競總指出，選舉倒數不到3天，本周起的天氣受到東北季風增強與鋒面影響，新竹市是又濕又冷風又大，對必須出門拜票的候選人來說相當辛苦。

爭取連任的高虹安自上周起向市政府請假後大幅增加路口拜票、市場請託與夜市掃街、五區漫遊全市大車掃等懇託行程，雖然新竹風雨很無情，但支持者的回饋很熱情，讓高虹安感受到這4年市民是與自己肩並肩走在一起，高虹安也誓言一定會為新竹市守住幸福。

高虹安競總說，高虹安今天一早7點半先在東區忠孝路、東光路口向早起通勤的上班族、學生們道聲早安，雖然寒風刺骨，但民眾看到高虹安親切的問候，也立即熱情的比讚回饋。

緊接著高虹安在市議員李國璋、宋品瑩、市議員候選人許登淇及多位里長、社區理事長等人的陪同下，再到附近的新源市場向攤商及一早採買的民眾拜票，並在現場送出此次選舉最受歡迎的「新竹有安」多功能購物袋，還貼心的幫忙將民眾手中的蔬果、魚肉放入購物袋中，婆婆媽媽們拿到購物袋，都愛不釋手。

上午10點30分，高虹安則在國民黨立委鄭正鈐以及市議員陳慶齡、市議員候選人葉國文的陪同下，自香山大庄明烈宮出發車掃，一路自香山區掃回北區及東區；下午4點30分則自竹科旁的金山面地區出發，在東區以地毯式車掃，一路上都受到大批支持者熱情回應。

高虹安競選總部指出，選前最後的關鍵時刻、11月27日晚間，高虹安將在孔廟舉辦「選前之夜─新竹挺安」跨黨派大團結造勢活動，高虹安也邀請所有關心孩子下一代的爸媽、關心自己老年福利能不能被好好守住的長者、支持優質市政、厭惡網路側翼抹黑霸凌的好朋友們，一起齊聚孔廟一起力挺高虹安、共同守護美好未來的新竹市。

距離新竹市長選舉投票日剩不到3天，欲連任的市長高虹安積極掃街拜票。圖／高虹安競總提供