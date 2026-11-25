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選前之夜提前3天封路搭舞台惹民怨 沈伯洋致歉：盼市民參與了解政策
民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜將在台北市政府及市議會前仁愛路舉行，今開始交通管制搭設舞台，不過一封路就封4天，引起民怨，沈今受訪致歉表示，有打給周邊六個里長，會透過事前宣導溝通，現場也會有指示。
沈伯洋11月27日選前之夜將於北市議會前舉辦，今天開始針對周邊路段封路，為期長達4天，不過周邊連接重要道路，封路4天也引發民怨，有民眾就在社群質疑，「一個選舉需要搞到公車停靠暫停嗎？」、「媽媽一早身體不適要前往仁愛醫院急診卡在封路要多繞道」、「四天交管....還沒當選台北就先順不起來」。
沈伯洋表示，對受影響當地里、交通，公車路線產生影響感到抱歉，透過事前宣導，然後跟里長、居民的溝通，都非常重要，雖然影響到交通但真的也希望能夠藉由這樣一個活動，讓更多市民能夠參與、了解的政策。
不過今天因為有許多開車民眾路過，不清楚封路狀況，沈伯洋強調，現場都有指示，今天還會再去加強。
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