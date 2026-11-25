台南烏山頭水庫被建置浮力式太陽光電系統，今年因乾旱水庫蓄水下降，導致光電板觸底，甚至支架面板插進庫底泥土，民眾擔心光電板釋出重金屬恐污染水源。宜蘭縣長候選人吳宗憲今響應蔣萬安發起的「台灣好水聯盟」，宣示禁止在民生灌溉用水水源建置光電設施，守護宜蘭人飲水安全。

台北市長蔣萬安發起「台灣好水聯盟」、推動「好水公約」，吳宗憲說，龜山島是宜蘭人的心靈故鄉，當你經由國5回家、出了國道雪隧口，放眼所見若不是美麗的龜山島，而是看見風電機、光電板，鄉親能接受嗎？

他說，就像去年他站出來擋下五結、蘇澳沿海14支風機一樣，未來擔任縣長一定守護乾淨水源，守住溪流與田地，絕不容許綠能侵蝕家園；他質問由賴清德「欽點」參選的林國漳，「能否堅定站在宜蘭鄉親身邊，向新潮流強推的綠能政策說不」？

吳宗憲指出，宜蘭沒有水庫，蘭陽平原地下含水層就像天然大水庫，若過度開發、農田魚塭被光電板覆蓋、海岸線被風機占據，都可能威脅地下水與伏流水，受害不僅是農漁民的生計，更剝奪下一代在家鄉安居的權利。

吳宗憲痛批民進黨中央與新潮流強推綠能，無視民意、不顧農漁生計與環境負荷，執政的台南、高雄、屏東等縣市深受其害。

他更指出，3年前，宜蘭三星鄉月眉圳也曾被行政院規劃架設光電板，遭鄉親強烈質疑先斬後奏，擔心破壞農村景觀、影響行車安全、不符合條件等理由擋下；民進黨新潮流竟把宜蘭人家園變成財團獲利、中央交差的綠能實驗場。

吳宗憲喊話林國漳請在投票前清楚回答：是否同意在龍潭湖、梅花湖、翠峰湖、稻田、魚塭、古蹟，甚至海上種電？林國漳既是新潮流欽點，能否拒絕民進黨強推、財團圈地的綠能開發？還是當縣長後對光電板、風力發電機大開綠燈？

「守住好山好水，就是守住宜蘭未來」，吳宗憲強調，未來若當選縣長，執政黨仍執意強推不當開發，他一定跟鄉親站一起抗爭到底，絕不容許光電板覆蓋宜蘭農田、魚塭與湖泊，也不讓風機遮蔽鄉親眺望龜山島的天際線。

吳宗憲去年與鄉親站出來，成功擋下五結、蘇澳沿海14支風電機，未來他也一定守護乾淨水源、溪流與田地，絕不容許財團開發綠能，破壞家園環境及飲水安全。圖／吳競辦提供