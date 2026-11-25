國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩李姓助理今透過影片控訴檢警偵辦過程，新竹地檢署隨即發布聲明澄清。徐欣瑩競辦下午反擊，痛批新竹地檢署「避重就輕、已讀亂回」，並針對扣押選務電腦、警詢律師未在場、偵查資訊外洩疑慮及影片散布源頭提出四大疑問。

徐欣瑩競辦指出，新竹地檢署洋洋灑灑兩頁聲明，卻將回應集中在檢察官訊問及交保程序，對於當事人揭露的多項關鍵疑點避而不答，質疑竹檢究竟是在澄清事實，還是「避重就輕、已讀亂回」？

徐欣瑩競辦提出四大疑問，首先，為何扣押選務電腦？李姓助理明確指出，搜索過程中有員警表示電腦內容是選務資料、與案情無關，卻仍遭要求全部扣押，質疑搜索及扣押的必要性與法律依據為何？

其次，警詢階段為何沒有律師陪同？競辦指出，竹檢通篇解釋檢察官訊問階段律師陪同情形，卻未說明此前刑警大隊製作筆錄的過程，以及競辦接獲未顯示號碼來電、被告知助理不請律師的疑點，追問究竟是誰打的電話？

第三，究竟是誰說出「我的消息可以放給媒體了」？競辦指出，李姓助理指稱押送返家途中親耳聽見這句話，隨後媒體即刊登詳細偵查資訊，甚至公開當事人姓名及返家時間，質疑是否涉及違反偵查不公開原則，竹檢卻隻字未提。

第四，影片真偽及原始散布源頭究竟為何？競辦表示，當事人已公開否認製作、偽造及散布影片，要求檢警在法律允許的範圍內，對外說明相關調查結果。

徐欣瑩競辦強調，外界質疑的是國家機器是否遭到濫用、司法偵辦是否逾越必要範圍，以及偵查資訊是否遭到不當利用，竹檢不能選擇性回答問題，更不能以部分程序的說明，取代其他重大疑點的交代。

競辦要求竹檢正面回答四大關鍵疑點，不要再避重就輕、已讀亂回，司法機關有責任釐清事實、維護選舉公平，消除外界對國家機器介入選舉的疑慮。