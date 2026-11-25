國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天展開大咖助選行程，上午邀請台北市長蔣萬安夫人石舫亘前往虎尾市場徒步掃街拜票，下午再由立法院長韓國瑜、嘉義市長黃敏惠陪同張嘉郡及斗六市長候選人黃尤美及黨籍候選人車隊掃街，藍營重量級人士接力站台，鎖定虎尾、斗六兩大票倉催票。

韓國瑜、黃敏惠下午到斗六，與張嘉郡、黃尤美一同車隊掃街，沿途向民眾揮手致意，爭取地方支持。張嘉郡表示，透過車隊掃街，希望讓斗六市民感受到她與黃尤美的真心誠意，也期盼民眾將對韓國瑜、黃敏惠的支持與熱情延續到兩人身上，支持她們承擔地方服務工作，她承諾當選後一定全心全意為斗六市民及雲林縣民服務，讓雲林未來「超越想像」，一步步變得更好。

韓國瑜表示，他在雲林縣居住30多年，已經算是雲林的一分子，雲林要脫胎換骨，必須先有立足點，才能迎來出頭天。他認為，張嘉郡若當選縣長，立足點會建立在雲林農業、漁業等基層庶民經濟，出頭天則要靠大力招商引資，並重視文化藝術、教育及弱勢族群照顧。

韓國瑜指出，雲林要擺脫過去幾十年累積的結構性問題，需要一位具國際觀、使命感的新縣長，呼籲雲林鄉親大力支持張嘉郡，讓雲林有機會迎接新的發展。

黃敏惠表示，雲林與嘉義一向「一家親」，近年她與雲林縣長張麗善同為中台灣區域治理夥伴，雙方合作密切，遇到困難也會互相支援。去年嘉義市受到丹娜絲颱風影響，雲林縣及時伸出援手，讓她深刻感受到患難見真情。

黃敏惠肯定張麗善近年帶領雲林推動縣政，認為雲林各方面持續升級、進步，也凸顯區域合作的重要。她說，自己從張嘉郡是小女孩時，看著她一路成長，如今已是「超級勇媽」，不僅不斷精進，也更具國際觀，並展現承擔責任的決心，呼籲鄉親支持張嘉郡接棒，讓張嘉郡帶領雲林升級再升級，為地方開創更美好的未來。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天搶攻斗六票倉，支持者熱情索取簽名。記者陳雅玲／攝影

立法院長韓國瑜、嘉義市長黃敏惠今天下午陪同雲林縣長候選人張嘉郡及斗六市長候選人黃尤美（右二）車隊掃街。記者陳雅玲／攝影